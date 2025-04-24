Стало известно, почему Харатин покинул Колос. Лидер клуба сделал заявление
Сейчас Игорь Харатин выступает за «Верес»
Лидер ковалевского «Колоса» Владислав Велетень рассказал, почему Игорь Харатин со скандалом покинул расположение клуба. Футболист заявил, что у Харатина был конфликт с Александром Поздеевым.
– С Харатиным у Поздеева произошел конфликт из-за того, что тренер больше молодежи доверял, а не опытным игрокам?
– Вопрос не в этом. Все знают, что Харатин начал делать. После этого тренеру и футболисту уже невозможно работать в одной команде.
– Имеете в виду, что Харатин настраивал футболистов против тренера?
– Не настраивал. Поднялся определенный разговор, который футболист не имеет права заводить, тем более – он всего месяц в команде.
– То есть Харатину не нравился стиль работы Поздеева и он начал его учить?
– Приблизительно такое, – сказал Великан.
Игорь Харатин расторг контракт с «Колосом» с согласия сторон. В настоящее время бывший игрок национальной сборной Украины выступает за ровенский «Верес».
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