Стало известно, почему Харатин покинул Колос. Лидер клуба сделал заявление

Лидер ковалевского «Колоса» Владислав Велетень рассказал, почему Игорь Харатин со скандалом покинул расположение клуба. Футболист заявил, что у Харатина был конфликт с Александром Поздеевым.

– С Харатиным у Поздеева произошел конфликт из-за того, что тренер больше молодежи доверял, а не опытным игрокам?

– Вопрос не в этом. Все знают, что Харатин начал делать. После этого тренеру и футболисту уже невозможно работать в одной команде.

– Имеете в виду, что Харатин настраивал футболистов против тренера?

– Не настраивал. Поднялся определенный разговор, который футболист не имеет права заводить, тем более – он всего месяц в команде.

– То есть Харатину не нравился стиль работы Поздеева и он начал его учить?

– Приблизительно такое, – сказал Великан.

Игорь Харатин расторг контракт с «Колосом» с согласия сторон. В настоящее время бывший игрок национальной сборной Украины выступает за ровенский «Верес».