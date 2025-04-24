Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны

  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Стало известно, почему Харатин покинул Колос. Лидер клуба сделал заявление
Украина. Премьер лига
24 апреля 2025, 12:27 |
574
0

Стало известно, почему Харатин покинул Колос. Лидер клуба сделал заявление

Сейчас Игорь Харатин выступает за «Верес»

24 апреля 2025, 12:27 |
574
0
Стало известно, почему Харатин покинул Колос. Лидер клуба сделал заявление
ФК Колос. Игорь Харатин

Лидер ковалевского «Колоса» Владислав Велетень рассказал, почему Игорь Харатин со скандалом покинул расположение клуба. Футболист заявил, что у Харатина был конфликт с Александром Поздеевым.

– С Харатиным у Поздеева произошел конфликт из-за того, что тренер больше молодежи доверял, а не опытным игрокам?

– Вопрос не в этом. Все знают, что Харатин начал делать. После этого тренеру и футболисту уже невозможно работать в одной команде.

– Имеете в виду, что Харатин настраивал футболистов против тренера?

– Не настраивал. Поднялся определенный разговор, который футболист не имеет права заводить, тем более – он всего месяц в команде.

– То есть Харатину не нравился стиль работы Поздеева и он начал его учить?

– Приблизительно такое, – сказал Великан.

Игорь Харатин расторг контракт с «Колосом» с согласия сторон. В настоящее время бывший игрок национальной сборной Украины выступает за ровенский «Верес».

По теме:
Очередная отставка в ЛНЗ. Еще один менеджер покинул клуб
Лидер Колоса объяснил, как команда Костышина сумела шокировать Шахтер в УПЛ
«Борьба за трофеи продолжается». Алиссон – о матче с Динамо в УПЛ
Владислав Велетень Игорь Харатин Колос Ковалевка Украинская Премьер-лига чемпионат Украины по футболу Александр Поздеев
Олег Вахоцкий Источник: Украинский футбол
Оцените материал
(5)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Шахтер отреагировал на сенсацию в Кубке Украины. Динамо уступает Буковине
Футбол | 23 апреля 2025, 17:02 6
Шахтер отреагировал на сенсацию в Кубке Украины. Динамо уступает Буковине
Шахтер отреагировал на сенсацию в Кубке Украины. Динамо уступает Буковине

Сенсационный результат зафиксирован после первого тайма матча во Львове

Милан в пятый раз не проиграл Интеру. Такого не было со времен Шевченко
Футбол | 24 апреля 2025, 12:56 0
Милан в пятый раз не проиграл Интеру. Такого не было со времен Шевченко
Милан в пятый раз не проиграл Интеру. Такого не было со времен Шевченко

«Дьяволы» пишут новую историю миланского дерби

Аль-Хиляль предложил звездному игроку Барселоны многомиллионный контракт
Футбол | 24.04.2025, 05:09
Аль-Хиляль предложил звездному игроку Барселоны многомиллионный контракт
Аль-Хиляль предложил звездному игроку Барселоны многомиллионный контракт
Ронни выдал феноменальную игру. О'Салливан на ЧМ не оставил шансов Картеру
Снукер | 23.04.2025, 18:23
Ронни выдал феноменальную игру. О'Салливан на ЧМ не оставил шансов Картеру
Ронни выдал феноменальную игру. О'Салливан на ЧМ не оставил шансов Картеру
Зидан выбрал команду, которую хочет тренировать
Футбол | 24.04.2025, 07:47
Зидан выбрал команду, которую хочет тренировать
Зидан выбрал команду, которую хочет тренировать
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Трамп дал мастер-класс. Еще один китаец пробился в 1/8 финала ЧМ по снукеру
Трамп дал мастер-класс. Еще один китаец пробился в 1/8 финала ЧМ по снукеру
23.04.2025, 06:23 2
Снукер
Эвандер ХОЛИФИЛД: «Это несправедливый результат»
Эвандер ХОЛИФИЛД: «Это несправедливый результат»
23.04.2025, 08:58 6
Бокс
Почему нужно болеть против Шахтера в финальных матчах сезона
Почему нужно болеть против Шахтера в финальных матчах сезона
23.04.2025, 12:31 75
Футбол
Дюбуа может потерять титул чемпион мира. Стала известна причина
Дюбуа может потерять титул чемпион мира. Стала известна причина
22.04.2025, 23:57 3
Бокс
Андрей ШЕВЧЕНКО: «Глубоко опечален новостью. Вечная память»
Андрей ШЕВЧЕНКО: «Глубоко опечален новостью. Вечная память»
23.04.2025, 08:23 22
Футбол
Назван самый богатый спортсмен в истории. Роналду и Месси – не в топ-2
Назван самый богатый спортсмен в истории. Роналду и Месси – не в топ-2
23.04.2025, 07:46 12
Футбол
Анчелотти изменил решение по вратарю, который сыграет финал Кубка Испании
Анчелотти изменил решение по вратарю, который сыграет финал Кубка Испании
23.04.2025, 00:05 1
Футбол
СВИТОЛИНА: Допинг-контроль? Нужно сходить в баночку, а они стоят и смотрят
СВИТОЛИНА: Допинг-контроль? Нужно сходить в баночку, а они стоят и смотрят
23.04.2025, 06:05 2
Теннис
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем