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Португалия
24 апреля 2025, 13:30 | Обновлено 24 апреля 2025, 13:35
460
0

В ожидании трофея. Реакция Трубина на выход Бенфики в финал Кубка

В финале национального соревнования состоится лиссабонское дерби

24 апреля 2025, 13:30 | Обновлено 24 апреля 2025, 13:35
460
0
В ожидании трофея. Реакция Трубина на выход Бенфики в финал Кубка
Getty Images/Global Images Ukraine. Анатолий Трубин

Украинский вратарь «Бенфики» Анатолий Трубин в социальной сети Instagram прокомментировал выход лиссабонского клуба в финал Кубка Португалии.

Трубин не принимал участия в двух полуфинальных матчах, поскольку тренер решил предоставить практику запасному голкиперу. В итоге «Бенфика» дважды уверенно разобрался с клубом «Тирсенсе». Сначала была победа на выезде - 5:0, а позже и дома - 4:0.

В главном матче за трофей «Бенфика» встретится со «Спортингом», которые одолели «Риу Аве».

«Поздравляю с победой. Еще один шаг к цели», – написал Анатолий в сторис.

В ожидании трофея. Реакция Трубина на выход Бенфики в финал Кубка

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Бенфика Кубок Португалии по футболу Анатолий Трубин Тирсенсе
Андрей Витренко
Андрей Витренко Sport.ua
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