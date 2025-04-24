Украинский вратарь «Бенфики» Анатолий Трубин в социальной сети Instagram прокомментировал выход лиссабонского клуба в финал Кубка Португалии.

Трубин не принимал участия в двух полуфинальных матчах, поскольку тренер решил предоставить практику запасному голкиперу. В итоге «Бенфика» дважды уверенно разобрался с клубом «Тирсенсе». Сначала была победа на выезде - 5:0, а позже и дома - 4:0.

В главном матче за трофей «Бенфика» встретится со «Спортингом», которые одолели «Риу Аве».

«Поздравляю с победой. Еще один шаг к цели», – написал Анатолий в сторис.

В ожидании трофея. Реакция Трубина на выход Бенфики в финал Кубка