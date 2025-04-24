29 лет ожидания. В финале Кубка Португалии состоится дерби Лиссабона
«Спортинг» и «Бенфика» стали победителями полуфинальных поединков
По итогам полуфинальных матчей Кубка Португалии финалистами турнира стали «Спортинг» и «Бенфика».
Лиссабонское дерби между «Спортингом» и «Бенфикой» в финале Кубка Португалии в последний раз состоялось 29 лет назад.
18 мая 1996 года на Национальном стадионе в Жаморе «Бенфика» была сильнее (3:1).
Финал этого сезона также пройдет в Жаморе, как и 29 лет назад.
«Бенфика» и «Спортинг» встретятся между собой в финале Кубка Португалии в 9-й раз. В шести из восьми предыдущих финалов побеждала «Бенфика».
«Бенфика» имеет в своем активе 26 побед в Кубке Португалии, «Спортинг» – на 9 меньше:
«Бенфика» – 26
«Порту» – 20
«Спортинг» – 17
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