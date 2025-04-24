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  4. 29 лет ожидания. В финале Кубка Португалии состоится дерби Лиссабона
Португалия
24 апреля 2025, 01:27 |
201
0

29 лет ожидания. В финале Кубка Португалии состоится дерби Лиссабона

«Спортинг» и «Бенфика» стали победителями полуфинальных поединков

24 апреля 2025, 01:27 |
201
0
29 лет ожидания. В финале Кубка Португалии состоится дерби Лиссабона
Getty Images/Global Images Ukraine. Спортинг

По итогам полуфинальных матчей Кубка Португалии финалистами турнира стали «Спортинг» и «Бенфика».

Лиссабонское дерби между «Спортингом» и «Бенфикой» в финале Кубка Португалии в последний раз состоялось 29 лет назад.

18 мая 1996 года на Национальном стадионе в Жаморе «Бенфика» была сильнее (3:1).

Финал этого сезона также пройдет в Жаморе, как и 29 лет назад.

«Бенфика» и «Спортинг» встретятся между собой в финале Кубка Португалии в 9-й раз. В шести из восьми предыдущих финалов побеждала «Бенфика».

«Бенфика» имеет в своем активе 26 побед в Кубке Португалии, «Спортинг» – на 9 меньше:

«Бенфика» – 26
«Порту» – 20
«Спортинг» – 17

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Даниил Кирияка Источник: X (Twitter)
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