Стало известно, где проведет следующий матч Лиги наций сборная Украины
Подопечные Владимира Пятенко сыграют в хорватском городе Вараждин
30 мая состоится матч пятого тура Лиги наций, в котором сойдутся женские сборные Украины и Албании.
Накануне стало известно, в каком городе сыграют подопечные Владимира Пятенко. Украинская ассоциация футбола сообщила, что «сине-желтые» проведут номинально домашний поединок на стадионе «NK Varaždin» в хорватском городе Вараждин.
Точная информация о начале поединка будет известна позже. Выбор этого города позволит украинкам избежать логистических проблем, потому что 3 июня состоится последний матч группового этапа – против Хорватии.
Ранее информацию о возможном проведении матча в этой стране сообщил Sport.ua.
На данный момент женская сборная Украины набрала 10 баллов и возглавляет группу 4 Лиги B. Ближайший преследователь – команда Чехии – отстает на три очка.
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Кэти Волынец переиграла Петру Квитову в двух сетах
Француз предпочитает сборную Франции, а не «Реал»