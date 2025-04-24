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Лига наций
24 апреля 2025, 11:55 |
887
0

Стало известно, где проведет следующий матч Лиги наций сборная Украины

Подопечные Владимира Пятенко сыграют в хорватском городе Вараждин

24 апреля 2025, 11:55 |
887
0
Стало известно, где проведет следующий матч Лиги наций сборная Украины
УАФ. Женская сборная Украины по футболу

30 мая состоится матч пятого тура Лиги наций, в котором сойдутся женские сборные Украины и Албании.

Накануне стало известно, в каком городе сыграют подопечные Владимира Пятенко. Украинская ассоциация футбола сообщила, что «сине-желтые» проведут номинально домашний поединок на стадионе «NK Varaždin» в хорватском городе Вараждин.

Точная информация о начале поединка будет известна позже. Выбор этого города позволит украинкам избежать логистических проблем, потому что 3 июня состоится последний матч группового этапа – против Хорватии.

Ранее информацию о возможном проведении матча в этой стране сообщил Sport.ua.

На данный момент женская сборная Украины набрала 10 баллов и возглавляет группу 4 Лиги B. Ближайший преследователь – команда Чехии – отстает на три очка.

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Лига наций по футболу среди женщин женская сборная Украины по футболу женская сборная Хорватии по футболу женская сборная Албании по футболу Украина - Албания Хорватия - Украина Владимир Пятенко
Николай Титюк Источник: Украинская ассоциация футбола (УАФ)
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