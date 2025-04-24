Стало известно, где проведет следующий матч Лиги наций сборная Украины

30 мая состоится матч пятого тура Лиги наций, в котором сойдутся женские сборные Украины и Албании.

Накануне стало известно, в каком городе сыграют подопечные Владимира Пятенко. Украинская ассоциация футбола сообщила, что «сине-желтые» проведут номинально домашний поединок на стадионе «NK Varaždin» в хорватском городе Вараждин.

Точная информация о начале поединка будет известна позже. Выбор этого города позволит украинкам избежать логистических проблем, потому что 3 июня состоится последний матч группового этапа – против Хорватии.

Ранее информацию о возможном проведении матча в этой стране сообщил Sport.ua.

На данный момент женская сборная Украины набрала 10 баллов и возглавляет группу 4 Лиги B. Ближайший преследователь – команда Чехии – отстает на три очка.