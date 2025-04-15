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Лига наций
15 апреля 2025, 00:27 | Обновлено 15 апреля 2025, 00:36
74
0

Лига наций. Стало известно, в какой стране украинки примут команду Албании

Женской сборной Украины осталось провести еще два поединка турнира

15 апреля 2025, 00:27 | Обновлено 15 апреля 2025, 00:36
74
0
Лига наций. Стало известно, в какой стране украинки примут команду Албании
УАФ. Владимир Пятенко

Женской сборной Украины по футболу осталось провести в Лиге наций еще два поединка – 30 мая с Албанией (в роли номинальных хозяек) и 3 июня с Хорватией (гостевой матч)

Как стало известно Sport.ua, украинки сыграют с командой Албании в Хорватии. Это позволит избежать логистических проблем и будет способствовать лучшему восстановлению перед заключительным противостоянием.

Планируется, что 24 мая подопечные Владимира Пятенко соберутся на краткосрочный этап подготовки.

Украинская команда имеет 10 очков из 12 возможных и лидирует в своей группе. Ближайшая из преследователей – Чехия, которая отстает на три пункта (7 баллов).

В случае победы над Албанией сборная Украины досрочно получит право выступать в элитном дивизионе Лиги наций.

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Андрей Писаренко
Андрей Писаренко Sport.ua
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