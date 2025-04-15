Лига наций. Стало известно, в какой стране украинки примут команду Албании
Женской сборной Украины осталось провести еще два поединка турнира
Женской сборной Украины по футболу осталось провести в Лиге наций еще два поединка – 30 мая с Албанией (в роли номинальных хозяек) и 3 июня с Хорватией (гостевой матч)
Как стало известно Sport.ua, украинки сыграют с командой Албании в Хорватии. Это позволит избежать логистических проблем и будет способствовать лучшему восстановлению перед заключительным противостоянием.
Планируется, что 24 мая подопечные Владимира Пятенко соберутся на краткосрочный этап подготовки.
Украинская команда имеет 10 очков из 12 возможных и лидирует в своей группе. Ближайшая из преследователей – Чехия, которая отстает на три пункта (7 баллов).
В случае победы над Албанией сборная Украины досрочно получит право выступать в элитном дивизионе Лиги наций.
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
«Ювентус» хочет подписать украинца
Хьюи хочет боя с бывшим чемпионом мира