Месси назвал футболиста, из-за которого он стал тем, кем является

Восьмикратный обладатель Золотого мяча Лионель Месси назвал футболиста, который больше всего повлиял на его карьеру. Месси выделил легендарного бразильца Роналдиньо.

«Роналдиньо больше всего повлиял на мою карьеру, поскольку то, как он принял меня, как он мне помог, было очень полезным для меня в мои первые моменты карьеры.

Я также назову Андреса Иньесту и Хави, а также троих, которые играют со мной здесь, в Майами – Бускетса, Альбу, Луиса Суареса, они все мои друзья», – сказал Месси.

Ранее Месси получил наказание от MLS из-за того, что схватил судью за шею.