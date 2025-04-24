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  4. Лионель МЕССИ: «Я по нему очень скучаю, он имел большое влияние на меня»
Испания
24 апреля 2025, 22:17 |
1120
0

Лионель МЕССИ: «Я по нему очень скучаю, он имел большое влияние на меня»

Аргентинец – о бывшем тренере Тито Виланове

24 апреля 2025, 22:17 |
1120
0
Лионель МЕССИ: «Я по нему очень скучаю, он имел большое влияние на меня»
Getty Images/Global Images Ukraine. Лионель Месси и Тито Виланова

Восьмикратный обладатель Золотого мяча Лионель Месси назвал тренера, который оказал большое влияние на его карьеру. Месси выделил Тито Виланова, который возглавлял каталонский клуб «Барселона» с 2012 по 2013 год.

«Я очень скучаю по Тито Виланова, он оказал большое влияние на меня», – сказал Месси.

Виланова умер 25 апреля 2014 года. Причиной смерти испанского тренера стал рак.

Ранее Лионель Месси назвал лучшего тренера, которого видел в футболе. Аргентинец выделил нынешнего тренера «Манчестер Сити» Пепа Гвардиолу.

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Тито Виланова Лионель Месси Интер Майами Барселона
Дмитрий Олейник Источник: GiveMeSport
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