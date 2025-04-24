Лионель МЕССИ: «Я по нему очень скучаю, он имел большое влияние на меня»

Восьмикратный обладатель Золотого мяча Лионель Месси назвал тренера, который оказал большое влияние на его карьеру. Месси выделил Тито Виланова, который возглавлял каталонский клуб «Барселона» с 2012 по 2013 год.

«Я очень скучаю по Тито Виланова, он оказал большое влияние на меня», – сказал Месси.

Виланова умер 25 апреля 2014 года. Причиной смерти испанского тренера стал рак.

Ранее Лионель Месси назвал лучшего тренера, которого видел в футболе. Аргентинец выделил нынешнего тренера «Манчестер Сити» Пепа Гвардиолу.