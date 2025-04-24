Испания24 апреля 2025, 22:17 |
1120
0
Лионель МЕССИ: «Я по нему очень скучаю, он имел большое влияние на меня»
Аргентинец – о бывшем тренере Тито Виланове
24 апреля 2025, 22:17 |
1120
0
Восьмикратный обладатель Золотого мяча Лионель Месси назвал тренера, который оказал большое влияние на его карьеру. Месси выделил Тито Виланова, который возглавлял каталонский клуб «Барселона» с 2012 по 2013 год.
«Я очень скучаю по Тито Виланова, он оказал большое влияние на меня», – сказал Месси.
Виланова умер 25 апреля 2014 года. Причиной смерти испанского тренера стал рак.
Ранее Лионель Месси назвал лучшего тренера, которого видел в футболе. Аргентинец выделил нынешнего тренера «Манчестер Сити» Пепа Гвардиолу.
Сообщить об ошибке
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
Настройте свою личную ленту новостей
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Футбол | 24 апреля 2025, 21:01 0
Поединок состоится 24 апреля в 22:30 по Киеву
Футбол | 24 апреля 2025, 07:47 0
Француз предпочитает сборную Франции, а не «Реал»
Бокс | 24.04.2025, 09:51
Футбол | 24.04.2025, 08:22
Футбол | 24.04.2025, 20:15
Комментарии 0
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
23.04.2025, 06:05 3
Футбол
22.04.2025, 20:27 59
Снукер
23.04.2025, 18:23 1
23.04.2025, 00:05 1
23.04.2025, 20:38 3
Футбол