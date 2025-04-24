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  4. «Борьба за трофеи продолжается». Алиссон – о матче с Динамо в УПЛ
Украина. Премьер лига
24 апреля 2025, 10:56 |
378
0

«Борьба за трофеи продолжается». Алиссон – о матче с Динамо в УПЛ

Бразилец заявил, что «горняков» ожидают интересные матчи

24 апреля 2025, 10:56 |
378
0
«Борьба за трофеи продолжается». Алиссон – о матче с Динамо в УПЛ
ФК Шахтер Донецк. Алиссон Сантана

Бразильский полузащитник донецкого «Шахтера» Алиссон Сантана поделился эмоциями от матча против киевского «Динамо» в 26 туре Украинской Премьер-лиги.

– Ты еще ни разу не встречался с киевским «Динамо», хотя, уверена, уже знаешь многое об этой команде, а в течение месяца «Шахтер» будет дважды встречаться с ней. Что думаешь об этом сопернике?

– Конечно, классическое противостояние всегда принципиальное, и я уже успел ощутить этот дух соперничества. Убежден, что это действительно очень важные матчи.

Сегодня мы одержали победу – это приятный результат, но важнее всего сохранять фокус, продолжать упорно работать и не позволять этой победе одурманить нам голову. Борьба за трофеи продолжается, и нужно обязательно сохранять ту же ментальность и сфокусированность, которую мы продемонстрировали сегодня.

Уже совсем скоро, 27 апреля, донецкий «Шахтер» проведет матч против киевского «Динамо» в УПЛ. Стартовый свисток раздастся в 18:00 по киевскому времени

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Алиссон Сантана Шахтер Донецк Динамо Киев Украинская Премьер-лига чемпионат Украины по футболу Шахтер - Динамо Киев
Олег Вахоцкий Источник: ФК Шахтер Донецк
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