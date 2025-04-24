«Мы – Шахтер»: Пушич назвал главную цель команды на матч с Динамо в УПЛ

Главный тренер донецкого «Шахтера» Марино Пушич поделился ожиданиями от матча с киевским «Динамо» в 26 туре украинской Премьер-лиги.

– У вас впереди два матча с «Динамо». Победа в этом противостоянии – это будет нечто большее чем золото чемпионата?

– Как я уже говорил, но в определенные моменты следует об этом напоминать, мы – «Шахтер», наша ментальность – бороться до конца. Это то, кем мы являемся. И все кончается только тогда, когда действительно кончается.

И до этого мы будем отдаваться полностью, мы будем бороться до конца, будем демонстрировать наш футбол. А теперь предстоит следующая игра, невероятный матч. Я не могу его дождаться. И тоже не могу дождаться противостояния с ними в финале Кубка Украины. Это классическое противостояние в пределах Украины, и я уверен, все в ожидании этих двух встреч.

Уже совсем скоро, 27 апреля, донецкий «Шахтер» проведет матч против киевского «Динамо» в УПЛ. Стартовый свисток раздастся в 18:00 по киевскому времени.