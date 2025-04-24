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Украина. Премьер лига
24 апреля 2025, 10:32 | Обновлено 24 апреля 2025, 11:22
553
4

«Мы – Шахтер»: Пушич назвал главную цель команды на матч с Динамо в УПЛ

Наставник «горняков» верит в успех своих подопечных

24 апреля 2025, 10:32 | Обновлено 24 апреля 2025, 11:22
553
4
«Мы – Шахтер»: Пушич назвал главную цель команды на матч с Динамо в УПЛ
Getty Images/Global Images Ukraine. Марино Пушич

Главный тренер донецкого «Шахтера» Марино Пушич поделился ожиданиями от матча с киевским «Динамо» в 26 туре украинской Премьер-лиги.

– У вас впереди два матча с «Динамо». Победа в этом противостоянии – это будет нечто большее чем золото чемпионата?

– Как я уже говорил, но в определенные моменты следует об этом напоминать, мы – «Шахтер», наша ментальность – бороться до конца. Это то, кем мы являемся. И все кончается только тогда, когда действительно кончается.

И до этого мы будем отдаваться полностью, мы будем бороться до конца, будем демонстрировать наш футбол. А теперь предстоит следующая игра, невероятный матч. Я не могу его дождаться. И тоже не могу дождаться противостояния с ними в финале Кубка Украины. Это классическое противостояние в пределах Украины, и я уверен, все в ожидании этих двух встреч.

Уже совсем скоро, 27 апреля, донецкий «Шахтер» проведет матч против киевского «Динамо» в УПЛ. Стартовый свисток раздастся в 18:00 по киевскому времени.

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Марино Пушич Украинская Премьер-лига чемпионат Украины по футболу Динамо Киев Шахтер Донецк Шахтер - Динамо Киев
Олег Вахоцкий Источник: ФК Шахтер Донецк
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Misha Siryi
заголовок просто "хлопци, я свий"
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+2
easterly
Скоріше ви мінейро). А у інших команд ментальності боротися до кінця нема?
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+2
vovei
Это ж надо ляпнуть - мы шахтер?
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0
DK2025
Дважды повезло _ с Сашкой и Полесьем - по причине худшей физики соперников. Не более того. Главное свидетельство игры кротов и твое Марина здесь место - 10 очков падения от Динамо и 4 очка от Сашки. Все остальное - бла, бла, бла в твоём исполнении. Руководи стаей браузил и дальше, бог в помощь. ВЯЛИКИЙ шахтер уже выстроил, неправда ли?
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0
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