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  4. Очередная отставка в ЛНЗ. Еще один менеджер покинул клуб
Украина. Премьер лига
24 апреля 2025, 13:23 |
117
1

Очередная отставка в ЛНЗ. Еще один менеджер покинул клуб

Директор «фиолетовых» Василий Гречаный покинул свой пост

24 апреля 2025, 13:23 |
117
1
Очередная отставка в ЛНЗ. Еще один менеджер покинул клуб
ФК ЛНЗ. Василий Гречаный

В черкасском ЛНЗ происходит настоящая революция на руководящих должностях. После ухода Евгения Тарасенко и Андрея Колесника клуб покинул еще один специалист.

Как стало известно Sport.ua, заявление об уходе из расположения «фиолетовых» написал директор клуба Василий Гречаный.

Василий Владимирович один из тех, кто стоял у истоков клуба. Именно Гречишный тренировал «фиолетовых», когда те играли в любителях, а затем – перешел на руководящие должности в клубе.

Поговаривают, что причиной отставки Гречаного стало несогласие с решением Виктора Кравченко об увольнении Андрея Колесника.

Ранее сообщалось, что ЛНЗ сообщил о назначении нового генерального директора

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ЛНЗ Черкассы Украинская Премьер-лига чемпионат Украины по футболу отставка
Олег Вахоцкий
Олег Вахоцкий Sport.ua
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Перець
по ходу команда потихеньку йде в пердів
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