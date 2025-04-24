Очередная отставка в ЛНЗ. Еще один менеджер покинул клуб

В черкасском ЛНЗ происходит настоящая революция на руководящих должностях. После ухода Евгения Тарасенко и Андрея Колесника клуб покинул еще один специалист.

Как стало известно Sport.ua, заявление об уходе из расположения «фиолетовых» написал директор клуба Василий Гречаный.

Василий Владимирович один из тех, кто стоял у истоков клуба. Именно Гречишный тренировал «фиолетовых», когда те играли в любителях, а затем – перешел на руководящие должности в клубе.

Поговаривают, что причиной отставки Гречаного стало несогласие с решением Виктора Кравченко об увольнении Андрея Колесника.

Ранее сообщалось, что ЛНЗ сообщил о назначении нового генерального директора