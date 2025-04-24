Испания24 апреля 2025, 19:22 |
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Анчелотти отреагировал на то, что звезда клуба очень долго не забивает
Карло высказался о Родриго
24 апреля 2025, 19:22 |
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Главный тренер мадридского «Реала» Карло Анчелотти отреагировал на то, что звездный вингер клуба Родриго Гоэс не забивает много матчей подряд. Последний раз Родриго забил еще в начале марта в ворота «Атлетико», а после этого провел 11-матчевую серию без голов.
«Родриго давно не забивал? В важных матчах он забивал много. Я полностью в него верю», – сказал Карло.
В этом сезоне Родриго провел за «Реал» 48 матчей, забил 13 голов и сделал 10 голов. Ранее сообщалось о том, что «Реал» готовит сумасшедшее подписание.
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