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  4. Анчелотти отреагировал на то, что звезда клуба очень долго не забивает
Испания
24 апреля 2025, 19:22 |
290
0

Анчелотти отреагировал на то, что звезда клуба очень долго не забивает

Карло высказался о Родриго

24 апреля 2025, 19:22 |
290
0
Анчелотти отреагировал на то, что звезда клуба очень долго не забивает
Getty Images/Global Images Ukraine. Родриго Гоес

Главный тренер мадридского «Реала» Карло Анчелотти отреагировал на то, что звездный вингер клуба Родриго Гоэс не забивает много матчей подряд. Последний раз Родриго забил еще в начале марта в ворота «Атлетико», а после этого провел 11-матчевую серию без голов.

«Родриго давно не забивал? В важных матчах он забивал много. Я полностью в него верю», – сказал Карло.

В этом сезоне Родриго провел за «Реал» 48 матчей, забил 13 голов и сделал 10 голов. Ранее сообщалось о том, что «Реал» готовит сумасшедшее подписание.

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Карло Анчелотти Реал Мадрид Ла Лига чемпионат Испании по футболу Родриго Гоес
Дмитрий Олейник Источник: X (Twitter)
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