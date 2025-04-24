Анчелотти отреагировал на то, что звезда клуба очень долго не забивает

Главный тренер мадридского «Реала» Карло Анчелотти отреагировал на то, что звездный вингер клуба Родриго Гоэс не забивает много матчей подряд. Последний раз Родриго забил еще в начале марта в ворота «Атлетико», а после этого провел 11-матчевую серию без голов.

«Родриго давно не забивал? В важных матчах он забивал много. Я полностью в него верю», – сказал Карло.

В этом сезоне Родриго провел за «Реал» 48 матчей, забил 13 голов и сделал 10 голов. Ранее сообщалось о том, что «Реал» готовит сумасшедшее подписание.