Реал выгоняет игрока, выигравшего с клубом 12 Кубков. Он остается в Мадриде
Хесусом Вальехо интересуется «Райо Вальекано»
Испанский центральный защитник Хесус Вальехо летом, скорее всего, покинет мадридский «Реал», сообщает издание El Gol Digital.
По информации источника, руководство королевского клуба не хочет видеть 28-летнего футболиста в команде. Отмечается, что им интересуется «Райо Вальекано», который также базируется в Мадриде.
Напомним, в составе мадридского «Реала» Хесус Вальехо выиграл 12 трофеев.
В сезоне 2024/25 Хесус Вальехо провел 1 матч на клубном уровне (10 игровых минут), но не сумел отличиться результативными действиями. Портал Transfermarkt оценивает стоимость игрока в 1 миллион евро, а его контракт с «Реалом» действует до завершения нынешней кампании.
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