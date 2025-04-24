Реал выгоняет игрока, выигравшего с клубом 12 Кубков. Он остается в Мадриде

Испанский центральный защитник Хесус Вальехо летом, скорее всего, покинет мадридский «Реал», сообщает издание El Gol Digital.

По информации источника, руководство королевского клуба не хочет видеть 28-летнего футболиста в команде. Отмечается, что им интересуется «Райо Вальекано», который также базируется в Мадриде.

Напомним, в составе мадридского «Реала» Хесус Вальехо выиграл 12 трофеев.

В сезоне 2024/25 Хесус Вальехо провел 1 матч на клубном уровне (10 игровых минут), но не сумел отличиться результативными действиями. Портал Transfermarkt оценивает стоимость игрока в 1 миллион евро, а его контракт с «Реалом» действует до завершения нынешней кампании.