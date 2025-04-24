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Испания
24 апреля 2025, 10:26 | Обновлено 24 апреля 2025, 10:38
1837
0

Реал выгоняет игрока, выигравшего с клубом 12 Кубков. Он остается в Мадриде

Хесусом Вальехо интересуется «Райо Вальекано»

24 апреля 2025, 10:26 | Обновлено 24 апреля 2025, 10:38
1837
0
Реал выгоняет игрока, выигравшего с клубом 12 Кубков. Он остается в Мадриде
Getty Images/Global Images Ukraine. Хесус Вальехо

Испанский центральный защитник Хесус Вальехо летом, скорее всего, покинет мадридский «Реал», сообщает издание El Gol Digital.

По информации источника, руководство королевского клуба не хочет видеть 28-летнего футболиста в команде. Отмечается, что им интересуется «Райо Вальекано», который также базируется в Мадриде.

Напомним, в составе мадридского «Реала» Хесус Вальехо выиграл 12 трофеев.

В сезоне 2024/25 Хесус Вальехо провел 1 матч на клубном уровне (10 игровых минут), но не сумел отличиться результативными действиями. Портал Transfermarkt оценивает стоимость игрока в 1 миллион евро, а его контракт с «Реалом» действует до завершения нынешней кампании.

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Хесус Вальехо Реал Мадрид Райо Вальекано трансферы трансферы Ла Лиги
Дмитрий Вус Источник: El Gol Digital
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