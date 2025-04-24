Пять выводов после полуфинальных матчей Кубка Украины

14 мая в Житомире состоится финал Кубка Украины. В главном матче турнира сойдутся две самые титулованные команды страны – «Динамо» и «Шахтер». Подопечные Александра Шовковского за шаг до финала уверенно переиграли «Буковину». И теперь, спустя аж четыре года, снова будут бороться за хрустальный приз.

А вот подопечным Марино Пушича пришлось намучиться куда больше, чем «бело-синим». Тем не менее, с «энной» попытки «горнякам» таки вдалось переиграть «Полесье». И «Шахтер», как и год назад, снова сыграет в финале Кубка Украины.

Примечательно, что привычного ранее кубкового финала «Динамо» - «Шахтер» (или «Шахтер» - «Динамо») мы не видели уже целых семь лет. Теперь вот увидим.

Кроме того, что оба отечественных гранда вышли в кубковый финал, дав нам, болельщикам, еще одно «класичне» противостояние в нынешнем сезоне, больше найти точек соприкосновения в полуфинальных матчах и не получится, ибо уж слишком разными они оказались и по содержанию, и по сценарию, да и по «весу». Отличительных черт – вагон и маленькая тележка, а вот похожестей – разве горсть.

Тем не менее, давайте попробуем по горячим следам сделать выводы из этих двух таких разных по своей сути поединков.

«Динамо» откровенно повезло со жребием

Тут двух мнений быть не может. В полуфинал Кубка Украины вышли три элитных коллектива, причем, по нашим меркам, действительно элитных, и туда же, в кубковый полуфинал, пробилась одна команда из первой лиги.

Стало быть, «Буковина» изначально была «лакомым куском» для троицы из УПЛ. Любой, кто из этой троицы – «Шахтер», «Динамо», «Полесье» - выходил в итоге на черновицкую команду, небезосновательно считался бы фаворитом. И со старта имел бы более высокие шансы на проход в следующий раунд. В финал, то есть. И эти более высокие шансы связаны, в первую очередь, с более высоким и командным, и индивидуальным уровнем данной троицы.

ФК Динамо Киев

В этой связи повезло «Динамо». Безоговорочный лидер чемпионата страны оказался ягодой совсем иного поля, нежели восьмая на данный момент команда первой лиги из чемпионской группы. Поэтому настоящего противостояния, в смысле, настоящего кубкового, и не получилось. Потому что тот, кто более сильный и опытный, оказался на голову выше того, кто менее сильный и менее опытный. Одним словом, все закономерно. Но нюансы все равно есть. Впрочем, как есть и осадок.

Запретить «Буковине» играть кубковый матч дома – это маразм

Вполне возможно, первый полуфинальный поединок имел бы более высокий градус напряжения, если бы команда из низшего дивизиона получила возможность сыграть на родной, а не нейтральной арене. Но такую возможность «Буковина» не получила. У нее это право отобрали. И это, не побоюсь такого выражения, полный маразм.

Да, я прекрасно понимаю, что домашняя арена «Буковины» не отвечает каким-то там инфраструктурным критериям УАФ. Но ведь в данном случае не обязательно быть узколобым. Тем более, когда на дворе война. Если на более ранних стадиях Кубка Украины домашний стадион черновицкой команды был допущен до кубковых состязаний, то почему он не был допущен в полуфинале? Только потому, что в полуфинале пришлось сыграть против «Динамо» («Полесья», «Шахтера» - лишнее вычеркнуть)?

Только лишь потому. Иного вразумительного ответа на вопрос я не вижу.

ФК Динамо Киев

Как все равно убежден, что «Динамо» прошло бы в финал и в том случае, если бы играло с «Буковиной» в Черновцах. Однако в таком случае, то есть, когда матч был бы на родной арене подопечных Григория Чурилова, для болельщиков «желто-черной» команды был бы настоящий праздник. А так и не праздник вовсе.

И не нужно тут уповать или кивать на УЕФА. Дескать, это они виноваты, а мы не при чем. Еще как причем. Порой склочный и схоластичный Европейский футбольный Союз намного лояльнее нашего УАФ. Вспомните, хотя бы, как в уже далеком 2008 году киевляне играли матч квалификации Лиги чемпионов против ирландской «Дрогеды». Точнее, вспомните тот стадион на «Изумрудном» острове. Вряд ли он был лучше, чем нынешний стадион «Буковины». Хотя перед кем я мечу бисер…

Очное противостояние «Динамо» и «Шахтера» в ближайшем туре УПЛ наложило свой отпечаток и на полуфиналы Кубка

Почему-то мне кажется, что «бело-синие» очень хотели пройти своего соперника на «одной» ноге. И тут совсем не идет речь о неуважении к оппоненту. Тут речь идет о том, что уже в ближайшее воскресенье «Динамо» схлестнется с «Шахтером» в рамках чемпионата.

Для «горняков» тот матч – последний шанс если и не спасти сезон, то, хотя бы, подсластить горькую таблетку от приставки «экс» к своему прошлогоднему чемпионству. Тогда как для «бело-синих» тот воскресный поединок – отличная возможность оформить титул, хотя бы де-факто, в игре против заклятого друга.

Именно предстоящей близостью очной игры в УПЛ и можно объяснить тот факт, что Шовковский выставил на первый тайм против «Буковины» фактически резервный состав. Ладно, не резервный, но и не основной.

ФК Шахтер Донецк

Не основной динамовский состав возложенных на него надежд не оправдал. Потому что проиграл первый тайм. И пускай киевляне пропустили гол не столько благодаря мастерству соперника, сколько благодаря своей оплошности («отличился» Бражко), сути это не меняет. Поэтому Шовковскому в авральном порядке пришлось выпускать на поле основных игроков. Тех, кого он, вне всякого сомнения, хотел попридержать на воскресную игру. И основные игроки сразу же сделали разницу.

Но, как бы то ни было, «Шахтеру» в этой связи пришлось еще хуже. Если не сказать – в разы хуже. Ибо у соперниках команды Пушича – команда иного сорта, нежели соперник у команды Шовковского. При всем уважении к «Буковине», нынешнее «Полесье» - настоящий злой гений для «оранжево-черных».

Пушич априори не мог себе позволить выставить хотя бы полурезервный состав. Чтобы снова не опростоволоситься. Единственное, что он мог себе позволить – оставить на скамейке Судакова. Но все равно – лишь до поры, до времени (Георгий вышел на поле на 82 минуте).

Очевидно и то, что «горняки» затратили на порядок больше сил и энергии для выхода в финал, нежели второй (в нашем случае первый) финалист. Так что я не исключаю, если вдруг пока еще действующий чемпион 27 апреля сыграет не лучший свой матч, Пушичу будет, на что кивать: на усталость после изнурительного поединка кубкового полуфинала.

Кубковый характер «Шахтера» - все же не пустой звук?

В четвертьфинале Кубка Украины жребий тоже не был удачливым к «Шахтеру». Дончанам выпала «Александрия». И тяжелая во всех отношениях игра, больше похожая на перетягивание каната, завершилась минимальной победой «горняков» в экстра-тайме.

В полуфинале «Шахтеру» – снова не подарок. «Полесье», одна из самых неудобных команд: оппоненты встречались доселе четыре раза, и «горняки» в тех предыдущих попытках добыли лишь одну сухую ничью. Остальные матчи проиграли, не забив при этом ни одного мяча.

По содержанию кубковый полуфинал «Шахтера» очень напоминал четвертьфинал. Все то же перетягивание каната.

И снова в этом сложном аттракционе «горняки» оказались сильнее. И удачливее. И с пятого раза таки переиграли «Полесье». Снова, как и стадией ранее, в экстра-тайме. Есть еще порох. И характер, похоже. Есть еще шанс не полностью провалить сезон.

ФК Шахтер Донецк

Качество трансляции матча «Полесье» – «Шахтер» – еще один маразм

Нежданчик получился. «Полесье», один из «самых прогрессирующих клубов УПЛ», с его продвинутыми телеменеджерами, откровенно сел в лужу. И если на футбольном поле житомиряне отдали все силы для борьбы, то вот те из Житомира, которые отвечали и организовывали телетрансяцию, занимались непонятно чем. Качество картинки порой было ужасным. На такой картинке у одного футболиста порой оказывалось две головы или четыре ноги. В общем, ставьте свои «вподобайки».