Экс-игрок Динамо – о Кубке: «Молодежь киевского клуба совсем не впечатляет»

23 апреля состоялся полуфинал Кубка Украины, в котором встретились черновицкая «Буковина» и киевское «Динамо».

Подопечные Александра Шовковского разгромили соперника со счетом 4:1. Экс-игрок «Динамо» Виктор Хлус прокомментировал результат этого противостояния:

«Тот факт, что «Буковина» пробилась в полуфинал розыгрыша говорит в ее пользу. Впрочем, сегодня класс соперников разный, поэтому сенсации во Львове, где проходил этот матч, не произошло.

Черновицкая команда «посыпалась», пропустив за 18 минут четыре мяча. Этот результат хоть и засвидетельствовал разницу в классе, однако одновременно показал, что динамовская молодежь пока совсем не впечатляет. Если же говорить в целом о полуфинале во Львове, то никакого чуда не произошло», – считает Хлус.

В финале «Динамо» сыграет против донецкого «Шахтера». Решающий матч Кубка Украины состоится 14 мая в Житомире.