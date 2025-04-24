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  4. Экс-игрок Динамо – о Кубке: «Молодежь киевского клуба совсем не впечатляет»
Кубок Украины
24 апреля 2025, 09:11 |
957
3

Экс-игрок Динамо – о Кубке: «Молодежь киевского клуба совсем не впечатляет»

Виктор Хлус прокомментировал результат противостояния с «Буковиной»

24 апреля 2025, 09:11 |
957
3
Экс-игрок Динамо – о Кубке: «Молодежь киевского клуба совсем не впечатляет»
Getty Images/Global Images Ukraine. ФК Динамо Киев

23 апреля состоялся полуфинал Кубка Украины, в котором встретились черновицкая «Буковина» и киевское «Динамо».

Подопечные Александра Шовковского разгромили соперника со счетом 4:1. Экс-игрок «Динамо» Виктор Хлус прокомментировал результат этого противостояния:

«Тот факт, что «Буковина» пробилась в полуфинал розыгрыша говорит в ее пользу. Впрочем, сегодня класс соперников разный, поэтому сенсации во Львове, где проходил этот матч, не произошло.

Черновицкая команда «посыпалась», пропустив за 18 минут четыре мяча. Этот результат хоть и засвидетельствовал разницу в классе, однако одновременно показал, что динамовская молодежь пока совсем не впечатляет. Если же говорить в целом о полуфинале во Львове, то никакого чуда не произошло», – считает Хлус.

В финале «Динамо» сыграет против донецкого «Шахтера». Решающий матч Кубка Украины состоится 14 мая в Житомире.

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Кубок Украины по футболу Буковина Черновцы Динамо Киев Буковина - Динамо Виктор Хлус
Николай Титюк Источник: UA-Football
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Комментарии 3
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Gargantua81
а какая там молодежь играла?  Попов с Дячуком, Герреро, Бражко, Пихаленок это молодежь? 
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+1
serhiy
Новий експерд на геббельс тб!
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0
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