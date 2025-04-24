Экс-игрок Динамо – о Кубке: «Молодежь киевского клуба совсем не впечатляет»
Виктор Хлус прокомментировал результат противостояния с «Буковиной»
23 апреля состоялся полуфинал Кубка Украины, в котором встретились черновицкая «Буковина» и киевское «Динамо».
Подопечные Александра Шовковского разгромили соперника со счетом 4:1. Экс-игрок «Динамо» Виктор Хлус прокомментировал результат этого противостояния:
«Тот факт, что «Буковина» пробилась в полуфинал розыгрыша говорит в ее пользу. Впрочем, сегодня класс соперников разный, поэтому сенсации во Львове, где проходил этот матч, не произошло.
Черновицкая команда «посыпалась», пропустив за 18 минут четыре мяча. Этот результат хоть и засвидетельствовал разницу в классе, однако одновременно показал, что динамовская молодежь пока совсем не впечатляет. Если же говорить в целом о полуфинале во Львове, то никакого чуда не произошло», – считает Хлус.
В финале «Динамо» сыграет против донецкого «Шахтера». Решающий матч Кубка Украины состоится 14 мая в Житомире.
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