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  4. «Это футбол, а не театр». Анчелотти раскритиковал футболиста Реала
Испания
24 апреля 2025, 07:44 |
2050
2

«Это футбол, а не театр». Анчелотти раскритиковал футболиста Реала

Главный тренер мадридского клуба недоволен действиями Эндрика

24 апреля 2025, 07:44 |
2050
2
«Это футбол, а не театр». Анчелотти раскритиковал футболиста Реала
Getty Images/Global Images Ukraine. Карло Анчелотти

23 апреля состоялся матч 33-го тура испанской Ла Лиги, в котором встретились «Хетафе» и мадридский «Реал». Гости одолели соперника с минимальным счетом 1:0.

После окончания этого противостояния главный тренер «сливочных» Карло Анчелотти раскритиковал бразильского нападающего Эндрика, который сел на скамейку запасных на 68-й минуте:

«У него было два шанса забить гол. В первом эпизоде он просто не сумел правильно оценить ситуацию, во втором... Я думал, что там был офсайд. Но на самом деле он просто не умеет делать некоторые вещи.

Он слишком молод, ему необходимо много учиться. Эндрик должен отдавать все силы на поле, а не устраивать театр. Он играет в футбольном клубе, а не театре», – разгневан Анчелотти.

В текущем сезоне 18-летний бразилец провел 19 матчей в чемпионате, где забил один гол. «Реал» набрал 72 балла и продолжает преследовать лидера – «Барселону», у которой на четыре очка больше.

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чемпионат Испании по футболу Ла Лига Реал Мадрид Хетафе Хетафе - Реал Эндрик Карло Анчелотти
Николай Титюк Источник: Bernabéu Digital
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Serhii P.
відпустіть пацана в оренду, нехай грає, розвивається. А не полірує банку.
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AndiM
Понакупляють всяких дебілів, гвалтівників і придурків, а потім не знають ,що з ними робити.
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