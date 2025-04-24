«Это футбол, а не театр». Анчелотти раскритиковал футболиста Реала

23 апреля состоялся матч 33-го тура испанской Ла Лиги, в котором встретились «Хетафе» и мадридский «Реал». Гости одолели соперника с минимальным счетом 1:0.

После окончания этого противостояния главный тренер «сливочных» Карло Анчелотти раскритиковал бразильского нападающего Эндрика, который сел на скамейку запасных на 68-й минуте:

«У него было два шанса забить гол. В первом эпизоде он просто не сумел правильно оценить ситуацию, во втором... Я думал, что там был офсайд. Но на самом деле он просто не умеет делать некоторые вещи.

Он слишком молод, ему необходимо много учиться. Эндрик должен отдавать все силы на поле, а не устраивать театр. Он играет в футбольном клубе, а не театре», – разгневан Анчелотти.

В текущем сезоне 18-летний бразилец провел 19 матчей в чемпионате, где забил один гол. «Реал» набрал 72 балла и продолжает преследовать лидера – «Барселону», у которой на четыре очка больше.