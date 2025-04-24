Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны

  1. Спорт
  2. Теннис
  3. Новости тенниса
  4. Юлия Стародубцева – Элизабетта Коччаретто. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
WTA
24 апреля 2025, 16:21 | Обновлено 24 апреля 2025, 16:49
1472
0

Юлия Стародубцева – Элизабетта Коччаретто. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Смотрите видеотрансляцию матча 1/32 финала турнира WTA 1000 в Мадриде

24 апреля 2025, 16:21 | Обновлено 24 апреля 2025, 16:49
1472
0
Юлия Стародубцева – Элизабетта Коччаретто. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Getty Images/Global Images Ukraine. Юлия Стародубцева

24 апреля украинская теннисистка Юлия Стародубцева (WTA 99) продолжит выступления на грунтовом турнире WTA 1000 в Мадриде, Испания.

В 1/32 финала украинка, которая стартовала еще в квалификации, сыграет против лаки-лузера Элизабетто Коччаретто (Италия, WTA 87). Поединок состоится четвертым запуском после игры Носкова – Карле. Ориентировочное время начала матча – 17:00 по Киеву.

Лучшие моменты теннисных матчей LIVE в Telegram-канале Теннис на Sport.ua

Это будет первая встреча соперниц.

Победительница противостояния в третьем раунде выйдет на корт либо против Людмилы Самсоновой, либо против Кэролайн Доулхайд.

Стародубцева должна была сыграть против Каролины Муховой, но чешка снялась из-за болезни.

📺 Видеотрансляция

РАСПИСАНИЕ ДНЯ

ТУРНИРНАЯ СЕТКА

Favbet
Сделать ставку Зробити ставку

РЕКЛАМА

УЧАСТИЕ В АЗАРТНЫХ ИГРАХ МОЖЕТ ВЫЗВАТЬ ИГРОВУЮ ЗАВИСИМОСТЬ. ПРИДЕРЖИВАЙТЕСЬ ПРАВИЛ (ПРИНЦИПОВ) ОТВЕТСТВЕННОЙ ИГРЫ.

ТОВ «БУКМЕКЕРСКАЯ КОМПАНИЯ ФАВБЕТ».

Лицензия на осуществление деятельности по организации и проведению букмекерской деятельности от 28.12.2022, выдана согласно решению КРАИЛ № 433 от 13.12.2022 и Лицензия на осуществление деятельности по организации и проведению азартных игр казино в сети Интернет от 20.04.2021, выдана согласно решению КРАИЛ № 137 от 05.04.2021, с изменениями.

По теме:
Александра Эала – Ига Свентек. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Даяна Ястремская – Коко Гауфф. Прогноз и анонс на матч WTA 1000 в Мадриде
Соперница украинской теннисистки снялась накануне матча с турнира в Мадриде
Юлия Стародубцева смотреть онлайн WTA Мадрид Элизабетта Коччаретто
Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
Оцените материал
(9)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Расписание матчей украинок на турнире WTA 1000 в Мадриде на 24 апреля
Теннис | 24 апреля 2025, 06:43 0
Расписание матчей украинок на турнире WTA 1000 в Мадриде на 24 апреля
Расписание матчей украинок на турнире WTA 1000 в Мадриде на 24 апреля

В четверг сыграют три украинки: Даяна Ястремская, Юлия Стародубцева и Надежда Киченок

ЧМ по хоккею U-18. Где Украина после трех туров. Таблица
Хоккей | 24 апреля 2025, 07:45 4
ЧМ по хоккею U-18. Где Украина после трех туров. Таблица
ЧМ по хоккею U-18. Где Украина после трех туров. Таблица

Дания уверенно идет к повышению в классе

Почему так низко? Легендарный Рой Джонс назвал место Усика в истории бокса
Бокс | 24.04.2025, 07:22
Почему так низко? Легендарный Рой Джонс назвал место Усика в истории бокса
Почему так низко? Легендарный Рой Джонс назвал место Усика в истории бокса
Ронни выдал феноменальную игру. О'Салливан на ЧМ не оставил шансов Картеру
Снукер | 23.04.2025, 18:23
Ронни выдал феноменальную игру. О'Салливан на ЧМ не оставил шансов Картеру
Ронни выдал феноменальную игру. О'Салливан на ЧМ не оставил шансов Картеру
ТРАМП: «Украина потеряла Крым много лет назад. Отдали без единого выстрела»
Война | 24.04.2025, 15:52
ТРАМП: «Украина потеряла Крым много лет назад. Отдали без единого выстрела»
ТРАМП: «Украина потеряла Крым много лет назад. Отдали без единого выстрела»
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Определена финальная пара Кубка Украины 2024/25. Когда и где сыграют?
Определена финальная пара Кубка Украины 2024/25. Когда и где сыграют?
23.04.2025, 20:38 3
Футбол
Сборная Украины обыграла Австрию в матче ЧМ по хоккею U-18
Сборная Украины обыграла Австрию в матче ЧМ по хоккею U-18
23.04.2025, 15:37 19
Хоккей
Андрей ШЕВЧЕНКО: «Глубоко опечален новостью. Вечная память»
Андрей ШЕВЧЕНКО: «Глубоко опечален новостью. Вечная память»
23.04.2025, 08:23 23
Футбол
Назван самый богатый спортсмен в истории. Роналду и Месси – не в топ-2
Назван самый богатый спортсмен в истории. Роналду и Месси – не в топ-2
23.04.2025, 07:46 12
Футбол
СВИТОЛИНА: Допинг-контроль? Нужно сходить в баночку, а они стоят и смотрят
СВИТОЛИНА: Допинг-контроль? Нужно сходить в баночку, а они стоят и смотрят
23.04.2025, 06:05 3
Теннис
Дюбуа может потерять титул чемпион мира. Стала известна причина
Дюбуа может потерять титул чемпион мира. Стала известна причина
22.04.2025, 23:57 3
Бокс
Буковина – Динамо – 1:4. Киевляне вышли в финал Кубка. Видео голов, обзор
Буковина – Динамо – 1:4. Киевляне вышли в финал Кубка. Видео голов, обзор
23.04.2025, 19:21
Футбол
Манчестер Сити отказался от трансфера украинца. Известна причина
Манчестер Сити отказался от трансфера украинца. Известна причина
24.04.2025, 08:22
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем