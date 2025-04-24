Юлия Стародубцева – Элизабетта Коччаретто. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Смотрите видеотрансляцию матча 1/32 финала турнира WTA 1000 в Мадриде
24 апреля украинская теннисистка Юлия Стародубцева (WTA 99) продолжит выступления на грунтовом турнире WTA 1000 в Мадриде, Испания.
В 1/32 финала украинка, которая стартовала еще в квалификации, сыграет против лаки-лузера Элизабетто Коччаретто (Италия, WTA 87). Поединок состоится четвертым запуском после игры Носкова – Карле. Ориентировочное время начала матча – 17:00 по Киеву.
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Это будет первая встреча соперниц.
Победительница противостояния в третьем раунде выйдет на корт либо против Людмилы Самсоновой, либо против Кэролайн Доулхайд.
Стародубцева должна была сыграть против Каролины Муховой, но чешка снялась из-за болезни.
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