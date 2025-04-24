Атлетико Мадрид

Атлетико – Райо Вальекано. Прогноз и анонс на матч чемпионата Испании
Поединок состоится 24 апреля в 22:30 по Киеву
24 апреля на «Метрополитано» пройдет матч 33-го тура Примеры, в котором Атлетико встретится с Райо Вальекано. Поединок начнется в 22:30 по киевскому времени.
Атлетико
Команда прошлым летом капитально обновилась. Тогда тратили деньги без сожалений, как и прощались с футболистами, на которых поставили крест. Таким образом, похоже, руководство проекта реагировало на итоги 2023/2024, когда гранд даже Жирону пропустил выше.
Сейчас столичный клуб прибавил, но все же не готов, похоже, конкурировать полноценно с Реалом и Барселоной. Примечательно, что первому проиграли в серии пенальти Лиги чемпионов, а второй - в полуфинале кубка, проиграв дома 0:1 после 4:4 в Каталонии. Еще и на фоне таких весенних битв растеряли немало очков в Примере, хотя в свое время даже лидировали. Дошло до того, что в прошлом туре уступили даже Лас-Пальмасу, что отчаянно сражается за выживание!
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Райо Вальекано
Клуб в прошлом сезоне закончил только на 17-й, пограничной позиции, причем набрав всего 38 очков. Хотя сосед снизу, Кадис, и отстал на пять баллов, но это был звоночек, и его, кажется, услышали прошлым летом. По крайней мере, нынешнюю темпораду подопечные Иньиго Переса начинали очень даже солидно.
Дошло даже до того, что в феврале мадридскую команду рассматривали как серьезного претендента на еврокубки. Но бороться за это не смогли, или, может, не особенно хотели - в последние месяцы перестало получаться практически все (разве что Алавес все-таки обыграли), и пошло падение в турнирной таблице. На таком фоне ничья с Валенсией, что, наоборот, явно ожила в 2025-м году, уже выглядит как хороший результат даже на своем поле.
Статистика личных встреч
В одиннадцати последних очных матчах дважды Райо брал ничьи - в том числе оформили 1:1 в первом круге. Остальные поединки выигрывали подопечные Диего Симеоне.
Прогноз
Букмекерские конторы верят в Гризманна и компанию, но, кажется, обе стороны уже просто ждут завершения сезона. Ставим тут на тотал меньше 2,5 голов (коэффициент - 1,8).
22:30
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