Богдан БОЙЧУК: «Даже не помню своих эмоций после гола в ворота Динамо»

Фланговый полузащитник «Буковины» Богдан Бойчук прокомментировал полуфинальный поединок Кубка Украины против киевского «Динамо» (1:5).

«Я даже не помню эмоций после своего гола. Глущук все сделал для этого взятия ворот – отобрал мяч, вовремя отдал мне, а дальше нужно было просто забить. Конечно, приятно забивать гол в ворота «Динамо», но я еще не до конца осознал, что произошло. Мы проиграли, поэтому мой гол вообще ничего не дал.

Конечно, в перерыве мы говорили между собой, что нужно верить в свои силы и что мы еще сможем забить. Но это же «Динамо», они существенно прибавили во втором тайме. Грустно, что мы пропустили именно такие голы во второй половине встречи. У «Динамо» были классные комбинации, после которых они не забили, а тут мяч просто отлетает к ним, и они забивают в пустые ворота. Вот это печально.

В целом, мне кажется, что на фоне такого соперника, как «Динамо», мы выглядели хорошо, особенно в первом тайме. Во втором уже немного «поплыли», но «Динамо» – это «Динамо».