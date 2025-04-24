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  4. Анчелотти назвал двух звезд Реала, которые пропустят Эль-Класико
Испания
24 апреля 2025, 08:50 |
1053
0

Анчелотти назвал двух звезд Реала, которые пропустят Эль-Класико

В финале Кубка Испании мы не увидим Эдуардо Камавингу и Давида Алабу

24 апреля 2025, 08:50 |
1053
0
Анчелотти назвал двух звезд Реала, которые пропустят Эль-Класико
Getty Images/Global Images Ukraine. Карло Анчелотти

Итальянский тренер мадридского «Реала» Карло Анчелотти назвал двух футболистов своей команды, которые пропустят предстоящий финал Кубка Испании с каталонской «Барселоной»:

«У Камавинги и Давида Алабы мышечные травмы».

«Они оба не будут готовы к игре с Барселоной».

Финал Кубка Испании между мадридским «Реалом» и каталонской «Барселоной» состоится 26 апреля в 23:00 по киевскому времени.

Ранее сообщалось о том, что «Реал» опережает «Барселону» в сезоне в одном интересном рейтинге.

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Реал Мадрид Карло Анчелотти Барселона Кубок Испании по футболу Барселона - Реал Мадрид Давид Алаба Эдуардо Камавинга травма
Даниил Кирияка Источник: Фабрицио Романо
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