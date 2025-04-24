Испания24 апреля 2025, 08:50 |
1053
0
Анчелотти назвал двух звезд Реала, которые пропустят Эль-Класико
В финале Кубка Испании мы не увидим Эдуардо Камавингу и Давида Алабу
24 апреля 2025, 08:50 |
1053
0
Итальянский тренер мадридского «Реала» Карло Анчелотти назвал двух футболистов своей команды, которые пропустят предстоящий финал Кубка Испании с каталонской «Барселоной»:
«У Камавинги и Давида Алабы мышечные травмы».
«Они оба не будут готовы к игре с Барселоной».
Финал Кубка Испании между мадридским «Реалом» и каталонской «Барселоной» состоится 26 апреля в 23:00 по киевскому времени.
Ранее сообщалось о том, что «Реал» опережает «Барселону» в сезоне в одном интересном рейтинге.
Сообщить об ошибке
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
Настройте свою личную ленту новостей
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Футбол | 23 апреля 2025, 14:17 0
Бывший наставник «Динамо» и «Шахтера» отказался ехать на матч легенд
Футбол | 24 апреля 2025, 04:01 2
Украинец рассказал о периоде выступлений за Сандерленд
Футбол | 24.04.2025, 07:33
Футбол | 23.04.2025, 12:31
Футбол | 23.04.2025, 20:38
Комментарии 0
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
23.04.2025, 00:05 1
23.04.2025, 08:58 6
23.04.2025, 08:23 21
22.04.2025, 08:05
23.04.2025, 18:23 1
Футбол
Футбол
23.04.2025, 17:02 6