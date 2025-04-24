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24 апреля 2025, 00:45 |
458
0

ФОТО. Жена футболиста сборной Украины показала роскошную грудь. 10/10

Жена Алексея Сыча дала сексуальности

24 апреля 2025, 00:45 |
458
0
ФОТО. Жена футболиста сборной Украины показала роскошную грудь. 10/10
Instagram. Анастасия Сыч

Анастасия Сыч, жена защитника львовских «Карпат» и сборной Украины Алексея Сыча, снова привлекла внимание горячими фото.

На этот раз она поделилась пикантным снимком с отдыха, демонстрируя идеальную фигуру в роскошном купальнике.

Больше ярких фото из жизни спортсменов в Telegram LIFESTYLE на Sport.ua

Напоминаем, что в сентябре прошлого года Алексей сделал ей предложение, а 2 апреля 2024 года они официально стали мужем и женой.

Ранее красавица похвасталась элитными авто, которые находятся во владении пары.

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фото девушки lifestyle Алексей Сыч Карпаты Львов чемпионат Украины по футболу сборная Украины по футболу Украинская Премьер-лига
Максим Лапченко Источник: Instagram
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