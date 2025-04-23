Бражко пояснил, почему матч с Шахтером в УПЛ важен для Динамо
Владимир заявил, что для «Динамо» важен каждый матч в нынешнем сезоне
Полузащитник киевского «Динамо» Владимир Бражко поделился эмоциями от матча против донецкого «Шахтера» в 26 туре Украинской Премьер-лиги.
– Впереди встреча с «Шахтером» в воскресенье.
– Для нас сейчас каждый матч, как чемпионский. Нужно готовиться, выходить и показывать максимум, чтобы довести дело до конца и завоевать два внутренних трофея. Дай Бог.
Уже совсем скоро, 27 апреля, донецкий «Шахтер» проведет матч против киевского «Динамо» в УПЛ. Стартовый свисток раздастся в 18:00 по киевскому времени.
В нынешнем сезоне «Динамо» возглавляет турнирную таблицу Украинской Премьер-лиги, имея в своем активе 63 турнирных пункта после 25 сыгранных матчей. В финальном матче Кубка Украины «Динамо» сыграет против донецкого «Шахтера».
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