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Украина. Премьер лига
23 апреля 2025, 23:32 | Обновлено 23 апреля 2025, 23:35
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0

Бражко пояснил, почему матч с Шахтером в УПЛ важен для Динамо

Владимир заявил, что для «Динамо» важен каждый матч в нынешнем сезоне

23 апреля 2025, 23:32 | Обновлено 23 апреля 2025, 23:35
130
0
Бражко пояснил, почему матч с Шахтером в УПЛ важен для Динамо
Getty Images/Global Images Ukraine. Владимир Бражко

Полузащитник киевского «Динамо» Владимир Бражко поделился эмоциями от матча против донецкого «Шахтера» в 26 туре Украинской Премьер-лиги.

– Впереди встреча с «Шахтером» в воскресенье.

– Для нас сейчас каждый матч, как чемпионский. Нужно готовиться, выходить и показывать максимум, чтобы довести дело до конца и завоевать два внутренних трофея. Дай Бог.

Уже совсем скоро, 27 апреля, донецкий «Шахтер» проведет матч против киевского «Динамо» в УПЛ. Стартовый свисток раздастся в 18:00 по киевскому времени.

В нынешнем сезоне «Динамо» возглавляет турнирную таблицу Украинской Премьер-лиги, имея в своем активе 63 турнирных пункта после 25 сыгранных матчей. В финальном матче Кубка Украины «Динамо» сыграет против донецкого «Шахтера».

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Динамо Киев чемпионат Украины по футболу Украинская Премьер-лига Владимир Бражко Шахтер Донецк Шахтер - Динамо Киев
Олег Вахоцкий Источник: ФК Динамо Киев
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