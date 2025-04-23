Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны

  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Впервые с 2018 года. Динамо и Шахтер 11-й раз встретятся в финале Кубка
Кубок Украины
23 апреля 2025, 22:35 | Обновлено 23 апреля 2025, 22:57
629
0

Впервые с 2018 года. Динамо и Шахтер 11-й раз встретятся в финале Кубка

У команд по 5 побед в финалах между собой

23 апреля 2025, 22:35 | Обновлено 23 апреля 2025, 22:57
629
0
Впервые с 2018 года. Динамо и Шахтер 11-й раз встретятся в финале Кубка
ФК Шахтер

Динамо и Шахтер гарантировали себе выход в финал Кубка Украины. Киевляне обыграли Буковину 4:1, а Шахтер справился с Полесьем 1:0 в дополнительное время.

Динамо и Шахтер встретятся в финале Кубка Украины впервые с 2018 года, а для соперников это будет 11-я встреча в решающем поединке Кубка страны.

У команд по пять побед. Всего в истории Кубка Украины Шахтер выигрывал финальный матч 14, раз, тогда как у киевлян 13 трофеев.

Финальный матч пройдет 14 мая в Житомире.

По теме:
Бражко пояснил, почему матч с Шахтером в УПЛ важен для Динамо
ЯРМОЛЕНКО: «Я не смотрю и не читаю, что говорят. У нас есть свои задачи»
Судаков заявил о желании уехать в топ-лигу. Но лишь в «правильное время»
Кубок Украины по футболу Шахтер Донецк Динамо Киев Шахтер - Динамо Киев чемпионат Украины по футболу
Иван Зинченко
Иван Зинченко Sport.ua
Оцените материал
(6)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

СВИТОЛИНА: Допинг-контроль? Нужно сходить в баночку, а они стоят и смотрят
Теннис | 23 апреля 2025, 06:05 1
СВИТОЛИНА: Допинг-контроль? Нужно сходить в баночку, а они стоят и смотрят
СВИТОЛИНА: Допинг-контроль? Нужно сходить в баночку, а они стоят и смотрят

Элина высказалась о допинг-тестах и дискомфорте во время сдачи анализов

Кин зовет звезду Ман Сити в Манчестер Юнайтед. Есть весомый аргумент
Футбол | 23 апреля 2025, 22:29 0
Кин зовет звезду Ман Сити в Манчестер Юнайтед. Есть весомый аргумент
Кин зовет звезду Ман Сити в Манчестер Юнайтед. Есть весомый аргумент

Рой Кин хочет видеть на Олд Траффорд Кевина де Брюйне

Шахтер отреагировал на сенсацию в Кубке Украины. Динамо уступает Буковине
Футбол | 23.04.2025, 17:02
Шахтер отреагировал на сенсацию в Кубке Украины. Динамо уступает Буковине
Шахтер отреагировал на сенсацию в Кубке Украины. Динамо уступает Буковине
Трамп дал мастер-класс. Еще один китаец пробился в 1/8 финала ЧМ по снукеру
Снукер | 23.04.2025, 06:23
Трамп дал мастер-класс. Еще один китаец пробился в 1/8 финала ЧМ по снукеру
Трамп дал мастер-класс. Еще один китаец пробился в 1/8 финала ЧМ по снукеру
В погоне за дублем. Динамо одолело Буковину в полуфинале Кубка Украины
Футбол | 23.04.2025, 17:56
В погоне за дублем. Динамо одолело Буковину в полуфинале Кубка Украины
В погоне за дублем. Динамо одолело Буковину в полуфинале Кубка Украины
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Они помирились. О'Салливан получил минимальный перевес над Картером на ЧМ
Они помирились. О'Салливан получил минимальный перевес над Картером на ЧМ
22.04.2025, 21:05
Снукер
Боксер-чемпион: «Аллах об этом знает. Когда мне было 14 лет, то Кличко...»
Боксер-чемпион: «Аллах об этом знает. Когда мне было 14 лет, то Кличко...»
22.04.2025, 03:31
Бокс
Экс-игрок Реала: «Эти пять игроков лучше Криштиану Роналду»
Экс-игрок Реала: «Эти пять игроков лучше Криштиану Роналду»
22.04.2025, 05:11 4
Футбол
Известно, сколько денег выделил Ахметов с трансфера Мудрика на помощь ВСУ
Известно, сколько денег выделил Ахметов с трансфера Мудрика на помощь ВСУ
22.04.2025, 20:27 55
Футбол
Андрей ШЕВЧЕНКО: «Глубоко опечален новостью. Вечная память»
Андрей ШЕВЧЕНКО: «Глубоко опечален новостью. Вечная память»
23.04.2025, 08:23 19
Футбол
Барселоне дают €300 млн за суперзвезду. Каталонцы подготовили ответ
Барселоне дают €300 млн за суперзвезду. Каталонцы подготовили ответ
22.04.2025, 04:45 2
Футбол
Назван самый богатый спортсмен в истории. Роналду и Месси – не в топ-2
Назван самый богатый спортсмен в истории. Роналду и Месси – не в топ-2
23.04.2025, 07:46 12
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем