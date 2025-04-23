Кубок Украины23 апреля 2025, 22:35 | Обновлено 23 апреля 2025, 22:57
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Впервые с 2018 года. Динамо и Шахтер 11-й раз встретятся в финале Кубка
У команд по 5 побед в финалах между собой
23 апреля 2025, 22:35 | Обновлено 23 апреля 2025, 22:57
629
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Динамо и Шахтер гарантировали себе выход в финал Кубка Украины. Киевляне обыграли Буковину 4:1, а Шахтер справился с Полесьем 1:0 в дополнительное время.
Динамо и Шахтер встретятся в финале Кубка Украины впервые с 2018 года, а для соперников это будет 11-я встреча в решающем поединке Кубка страны.
У команд по пять побед. Всего в истории Кубка Украины Шахтер выигрывал финальный матч 14, раз, тогда как у киевлян 13 трофеев.
Финальный матч пройдет 14 мая в Житомире.
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