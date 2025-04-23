Впервые с 2018 года. Динамо и Шахтер 11-й раз встретятся в финале Кубка

Динамо и Шахтер гарантировали себе выход в финал Кубка Украины. Киевляне обыграли Буковину 4:1, а Шахтер справился с Полесьем 1:0 в дополнительное время.

Динамо и Шахтер встретятся в финале Кубка Украины впервые с 2018 года, а для соперников это будет 11-я встреча в решающем поединке Кубка страны.

У команд по пять побед. Всего в истории Кубка Украины Шахтер выигрывал финальный матч 14, раз, тогда как у киевлян 13 трофеев.

Финальный матч пройдет 14 мая в Житомире.