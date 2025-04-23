Аталанта – Лечче. Прогноз и анонс на матч чемпионата Италии
Матч начнется 25-го апреля в 21:45 по киевском времени
В пятницу, 25 апреля состоится матч 34-го тура чемпионата Италии между «Аталантой» и «Лечче». Игра стартует в 21:45 по Киеву.
Аталанта
Очень уверенную кампанию проводит команда из Бергамо. После 33 матчей клуб занимает 3 место в чемпионате и имеет в активе 64 очка. Однако о борьбе за чемпионство речь не идет – от лидеров клуб отделяет 7 очков. В Кубке Италии «Аталанта» потерпела поражение в четвертьфинале в матче против «Болоньи», а из Лиги чемпионов вылетела в 1/16 из-за проигрыша «Брюгге» по сумме двух матчей.
Лечче
Традиционно коллектив является аутсайдером чемпионата и борется за сохранение прописки. Сейчас команда с 26 очками на счету занимает 17 место, однако отрыв от 18-й и 19-й позиции составляет всего 1 зачетный пункт. Из кубка «Лечче» вылетели в 1/16 после поражения от «Сассуоло».
Личные встречи
В последних 5 встречах преимущество на стороне «бергамасков» – 3 победы «черно-синих» и 2 выигрыша у «Лечче». Правда, «желто-красные» в последний раз побеждали своих будущих соперников еще в начале 2023 года.
Матч 1-го круга завершился разгромной победой «Аталанты» со счетом 4:0.
Интересные факты
- В последних 10 матчах «Аталанты» в чемпионате ворота по крайней мере одной из команд оставались сухими. В последний раз обеим командам удалось отличиться в игре «Аталанта» – «Торино» еще в начале февраля.
- «Лечче» не может победить в Серии А уже 10 поединков подряд. Последняя победа клуба произошла еще 31 января против «Пармы».
- В 16 играх лиги на выезде «Лечче» получили всего 11 очков – третий худший показатель в чемпионате.
Возможные стартовые составы
Аталанта: Карнесекки – Коссуну, Гин, Белланова – Дзаппакоста, Эдерсон, где Рон, Куадрадо – Лукман, Пашалыч – Ретеги
Лечче: Фальконе – Галло, Баскиротто, Гаспар, Гильбер – Рамадани, Кулибали – Моренте, Гельгасон, Пьеротти – Ребич
Прогноз
Матч не будет слишком интригующим, ведь в нем встретятся две совершенно разные по классу команды. Я поставлю на победу «Аталанты» с форой -1,5 и коэффициентом 1.77.
21:45
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