В пятницу, 25 апреля состоится матч 34-го тура чемпионата Италии между «Аталантой» и «Лечче». Игра стартует в 21:45 по Киеву.

Аталанта

Очень уверенную кампанию проводит команда из Бергамо. После 33 матчей клуб занимает 3 место в чемпионате и имеет в активе 64 очка. Однако о борьбе за чемпионство речь не идет – от лидеров клуб отделяет 7 очков. В Кубке Италии «Аталанта» потерпела поражение в четвертьфинале в матче против «Болоньи», а из Лиги чемпионов вылетела в 1/16 из-за проигрыша «Брюгге» по сумме двух матчей.

Лечче

Традиционно коллектив является аутсайдером чемпионата и борется за сохранение прописки. Сейчас команда с 26 очками на счету занимает 17 место, однако отрыв от 18-й и 19-й позиции составляет всего 1 зачетный пункт. Из кубка «Лечче» вылетели в 1/16 после поражения от «Сассуоло».

Личные встречи

В последних 5 встречах преимущество на стороне «бергамасков» – 3 победы «черно-синих» и 2 выигрыша у «Лечче». Правда, «желто-красные» в последний раз побеждали своих будущих соперников еще в начале 2023 года.

Матч 1-го круга завершился разгромной победой «Аталанты» со счетом 4:0.

Интересные факты

В последних 10 матчах «Аталанты» в чемпионате ворота по крайней мере одной из команд оставались сухими. В последний раз обеим командам удалось отличиться в игре «Аталанта» – «Торино» еще в начале февраля.

«Лечче» не может победить в Серии А уже 10 поединков подряд. Последняя победа клуба произошла еще 31 января против «Пармы».

В 16 играх лиги на выезде «Лечче» получили всего 11 очков – третий худший показатель в чемпионате.

Возможные стартовые составы

Аталанта: Карнесекки – Коссуну, Гин, Белланова – Дзаппакоста, Эдерсон, где Рон, Куадрадо – Лукман, Пашалыч – Ретеги

Лечче: Фальконе – Галло, Баскиротто, Гаспар, Гильбер – Рамадани, Кулибали – Моренте, Гельгасон, Пьеротти – Ребич

Прогноз

Матч не будет слишком интригующим, ведь в нем встретятся две совершенно разные по классу команды. Я поставлю на победу «Аталанты» с форой -1,5 и коэффициентом 1.77.

Прогноз Sport.ua Аталанта Лечче Аталанта с форой -1.5 1.77 Сделать ставку

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