ЯРМОЛЕНКО: «Я не смотрю и не читаю, что говорят. У нас есть свои задачи»

Полузащитник киевского «Динамо» Андрей Ярмоленко поделился эмоциями от победы своей команды над «Буковиной» в полуфинале Кубка Украины (4:1).

«Надо было больше открываться в атаке, потому что игроки соперника очень компактно и высоко оборонялись. Потребовалось больше открываний за спину. Во втором тайме это было, поэтому мы забили 4 мяча.

Я не смотрю и не читаю, что там кто-нибудь говорит. У нас есть свои задачи на УПЛ, на Кубок, и мы выполняем свою работу. Осталось 5 туров, поэтому пока рано о чем-то говорить. Итоги нужно подводить после последнего тура», – сказал Ярмоленко.

В нынешнем сезоне «Динамо» возглавляет турнирную таблицу Украинской Премьер-лиги, имея в своем активе 63 турнирных пункта после 25 сыгранных матчей. В финальном матче Кубка Украины «Динамо» сыграет против донецкого «Шахтера».