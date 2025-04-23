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  4. ЯРМОЛЕНКО: «Я не смотрю и не читаю, что говорят. У нас есть свои задачи»
Кубок Украины
23 апреля 2025, 22:49 |
455
2

ЯРМОЛЕНКО: «Я не смотрю и не читаю, что говорят. У нас есть свои задачи»

Андрей высказался о шансах «Динамо» на трофеи

23 апреля 2025, 22:49 |
455
2
ЯРМОЛЕНКО: «Я не смотрю и не читаю, что говорят. У нас есть свои задачи»
Getty Images/Global Images Ukraine. Андрей Ярмоленко

Полузащитник киевского «Динамо» Андрей Ярмоленко поделился эмоциями от победы своей команды над «Буковиной» в полуфинале Кубка Украины (4:1).

«Надо было больше открываться в атаке, потому что игроки соперника очень компактно и высоко оборонялись. Потребовалось больше открываний за спину. Во втором тайме это было, поэтому мы забили 4 мяча.

Я не смотрю и не читаю, что там кто-нибудь говорит. У нас есть свои задачи на УПЛ, на Кубок, и мы выполняем свою работу. Осталось 5 туров, поэтому пока рано о чем-то говорить. Итоги нужно подводить после последнего тура», – сказал Ярмоленко.

В нынешнем сезоне «Динамо» возглавляет турнирную таблицу Украинской Премьер-лиги, имея в своем активе 63 турнирных пункта после 25 сыгранных матчей. В финальном матче Кубка Украины «Динамо» сыграет против донецкого «Шахтера».

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Андрей Ярмоленко Кубок Украины по футболу Динамо Киев Буковина - Динамо Буковина Черновцы Украинская Премьер-лига чемпионат Украины по футболу
Олег Вахоцкий Источник: Профутбол Digital
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Комментарии 2
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Saltovka
Три класса образования в питере. Конечно этот сепар читать не умеет..
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