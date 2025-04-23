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Кубок Украины
23 апреля 2025, 21:53 | Обновлено 23 апреля 2025, 22:00
261
3

Владимир БРАЖКО: «Дай Бог, чтобы Динамо завоевало два внутренних трофея»

Полузащитник «Динамо» высказался о матче против «Буковины» в полуфинале Кубка Украины

23 апреля 2025, 21:53 | Обновлено 23 апреля 2025, 22:00
261
3
Владимир БРАЖКО: «Дай Бог, чтобы Динамо завоевало два внутренних трофея»
ФК Динамо Киев. Владимир Бражко

Полузащитник киевского «Динамо» Владимир Бражко поделился эмоциями от победы своей команды над «Буковиной» в полуфинале Кубка Украины (4:1).

– В первом тайме нам не удавалось довести мяч в третьей зоне до ворот, не могли им правильно распорядиться. В первой зоне я ошибся, когда поскользнулся, и мы пропустили, так что стало намного тяжелее. Но хорошо, что после перерыва перестроились, стали больше прессинговать, не давать сопернику спокойно работать с мячом. Соответственно они ошибались, а мы создавали моменты.

– Когда Ванат заработал пенальти, то пробивать готовился Буяльский, но в итоге передал мяч тебе. Что сказал капитан? Насколько этот гол придал тебе уверенность?

– Я спросил у Буяльского, могу ли я пробить. Он спросил: "Ты уверен?" На что я ответил: "Да". Мне нужен был этот гол, через такие периоды нужно проходить. Не всегда легко, есть и сложные периоды, но я усердно работаю, чтобы набрать свою лучшую форму. Этот гол придаст мне уверенность.

– Этот гол стал своеобразной реабилитацией за ошибку в первом тайме?

– Как я уже сказал, этот гол был мне нужен.

– Впереди встреча с «Шахтером» в воскресенье.

– Для нас сейчас каждый матч, как чемпионский. Нужно готовиться, выходить и показывать максимум, чтобы довести дело до конца и завоевать два внутренних трофея. Дай Бог.

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Динамо Киев Кубок Украины по футболу Буковина Черновцы Буковина - Динамо Владимир Бражко
Олег Вахоцкий Источник: ФК Динамо Киев
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zelc006
ОПЗЖ форева!
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