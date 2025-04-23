«Вышел Ванат и сразу игра пошла». Реакция фанов на матч Буковина – Динамо

В среду, 23 апреля, во Львове состоялся полуфинал Кубка Украины по футболу между командами «Буковина» и «Динамо». Киевский клуб одержал победу со счетом 4:1.

Первый тайм сложился для «Динамо» не совсем удачно. На 23-й минуте Богдан Бойчук вывел «Буковину» вперед.

«Буковина» лидировала до 57-й минуты. Назар Волошин сравнял счет, а через 5 минут оформил дубль. «Динамо» забило еще два мяча, одержало победу со счетом 4:1 и вышло в финал Кубка Украины.

Bogdan: Сами себе проблемы устроили, сами решили. Только нафига это фанатам? Те интрижки.

Dmitry: Буковина считает, что игра длится 45 минут? Почему во втором тайме так сильно просели?

K. K.: Какой же Герреро труп , вышел Ванат и сразу игра пошла.

Yasya Slava: Такое впечатление, что Буковине в перерыве пошептали и они во втором тайме просто перестали играть. Легко забивать когда играешь сам с собой и борьбы ноль. И это «чемпионы».

Roman: Динамо нужно задуматься о том, кто у них на скамейке. Если на Буковину нужно основных выпускать, чтобы сделать результат, то это уже проблема. Гереро вообще продавать надо, лучше пусть Пономаренко вторым будет, или даже первым, если Ваната кто заберет.

felqq: Жаль Буковину... Хоть и фанат Динамо, но реально очень очень жаль.

Andrii Buhaiov: Второй тайм расставил все на свои места.

Sergiy: Сегодня произошла двойная сенсация, Волошин дубль сделал.