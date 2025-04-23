Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны

  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. «Вышел Ванат и сразу игра пошла». Реакция фанов на матч Буковина – Динамо
Кубок Украины
23 апреля 2025, 21:06 |
1033
3

«Вышел Ванат и сразу игра пошла». Реакция фанов на матч Буковина – Динамо

«Динамо» вышло в финал Кубка Украины

23 апреля 2025, 21:06 |
1033
3
«Вышел Ванат и сразу игра пошла». Реакция фанов на матч Буковина – Динамо
ФК Динамо Киев

В среду, 23 апреля, во Львове состоялся полуфинал Кубка Украины по футболу между командами «Буковина» и «Динамо». Киевский клуб одержал победу со счетом 4:1.

Первый тайм сложился для «Динамо» не совсем удачно. На 23-й минуте Богдан Бойчук вывел «Буковину» вперед.

«Буковина» лидировала до 57-й минуты. Назар Волошин сравнял счет, а через 5 минут оформил дубль. «Динамо» забило еще два мяча, одержало победу со счетом 4:1 и вышло в финал Кубка Украины.

Bogdan: Сами себе проблемы устроили, сами решили. Только нафига это фанатам? Те интрижки.

Dmitry: Буковина считает, что игра длится 45 минут? Почему во втором тайме так сильно просели?

K. K.: Какой же Герреро труп , вышел Ванат и сразу игра пошла.

Yasya Slava: Такое впечатление, что Буковине в перерыве пошептали и они во втором тайме просто перестали играть. Легко забивать когда играешь сам с собой и борьбы ноль. И это «чемпионы».

Roman: Динамо нужно задуматься о том, кто у них на скамейке. Если на Буковину нужно основных выпускать, чтобы сделать результат, то это уже проблема. Гереро вообще продавать надо, лучше пусть Пономаренко вторым будет, или даже первым, если Ваната кто заберет.

felqq: Жаль Буковину... Хоть и фанат Динамо, но реально очень очень жаль.

Andrii Buhaiov: Второй тайм расставил все на свои места.

Sergiy: Сегодня произошла двойная сенсация, Волошин дубль сделал.

По теме:
«Я попросил». Бражко пояснил, почему бил пенальти в матче с Буковиной
Владимир БРАЖКО: «Дай Бог, чтобы Динамо завоевало два внутренних трофея»
Назар ВОЛОШИН: «Главное – что мы победили. Это важные голы для меня»
Буковина - Динамо Буковина Черновцы Кубок Украины по футболу Владислав Ванат Богдан Бойчук Назар Волошин Владимир Бражко Николай Шапаренко реакция болельщиков
Сергей Турчак Источник: Telegram
Оцените материал
(9)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Анчелотти изменил решение по вратарю, который сыграет финал Кубка Испании
Футбол | 23 апреля 2025, 00:05 1
Анчелотти изменил решение по вратарю, который сыграет финал Кубка Испании
Анчелотти изменил решение по вратарю, который сыграет финал Кубка Испании

Итальянский специалист все же сделает ставку на Тибо Куртуа

В погоне за дублем. Динамо одолело Буковину в полуфинале Кубка Украины
Футбол | 23 апреля 2025, 17:56 40
В погоне за дублем. Динамо одолело Буковину в полуфинале Кубка Украины
В погоне за дублем. Динамо одолело Буковину в полуфинале Кубка Украины

Команда Шовковского провалила первый тайм, но собралась после перерыва

Назван самый богатый спортсмен в истории. Роналду и Месси – не в топ-2
Футбол | 23.04.2025, 07:46
Назван самый богатый спортсмен в истории. Роналду и Месси – не в топ-2
Назван самый богатый спортсмен в истории. Роналду и Месси – не в топ-2
Трамп дал мастер-класс. Еще один китаец пробился в 1/8 финала ЧМ по снукеру
Снукер | 23.04.2025, 06:23
Трамп дал мастер-класс. Еще один китаец пробился в 1/8 финала ЧМ по снукеру
Трамп дал мастер-класс. Еще один китаец пробился в 1/8 финала ЧМ по снукеру
Пушич оценил выход Шахтера в финал Кубка Украины и матчи с Динамо
Футбол | 23.04.2025, 21:12
Пушич оценил выход Шахтера в финал Кубка Украины и матчи с Динамо
Пушич оценил выход Шахтера в финал Кубка Украины и матчи с Динамо
Комментарии 3
Популярные
Новые
Старые
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Saltovka
В еврокубках ванат тоже выходил. Но игра не шла у дырявых. Почему??
Ответить
-7
Показать Скрыть 2 ответа
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Волшебник Чемпионшипа. Английский тренер вывел уже третью команду в АПЛ
Волшебник Чемпионшипа. Английский тренер вывел уже третью команду в АПЛ
21.04.2025, 22:32 2
Футбол
Экс-игрок Реала: «Эти пять игроков лучше Криштиану Роналду»
Экс-игрок Реала: «Эти пять игроков лучше Криштиану Роналду»
22.04.2025, 05:11 4
Футбол
Эвандер ХОЛИФИЛД: «Это несправедливый результат»
Эвандер ХОЛИФИЛД: «Это несправедливый результат»
23.04.2025, 08:58 3
Бокс
Мудрик прошел проверку на детекторе лжи. Шахтер может потерять 30 млн евро
Мудрик прошел проверку на детекторе лжи. Шахтер может потерять 30 млн евро
22.04.2025, 15:08 23
Футбол
Они помирились. О'Салливан получил минимальный перевес над Картером на ЧМ
Они помирились. О'Салливан получил минимальный перевес над Картером на ЧМ
22.04.2025, 21:05
Снукер
Драматичный финал Кубка Нидерландов завершился сенсацией в серии пенальти
Драматичный финал Кубка Нидерландов завершился сенсацией в серии пенальти
21.04.2025, 22:10
Футбол
Тренер чемпиона мира: «Усик упадет, нечего будет обсуждать»
Тренер чемпиона мира: «Усик упадет, нечего будет обсуждать»
22.04.2025, 04:08
Бокс
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем