Судаков заявил о желании уехать в топ-лигу. Но лишь в «правильное время»

Полузащитник «Шахтера» и сборной Украины Георгий Судаков побеседовал с итальянскими журналистами, прокомментировав интерес «Наполи» к его персоне, а также заявив о желании уехать в топ-лигу, но при соблюдении ряда условий.

– В свои 22 года вы переживаете очень важный сезон с точки зрения статистики. Как вы считаете, насколько вы выросли?

– Да, этот сезон был для меня действительно важным. В 22 года я чувствую, что начал понимать игру намного лучше, не только с мячом, но и в фазе без него. Я вырос тактически, научился лучше читать ситуации и быстрее принимать решения. Но, возможно, самый большой прогресс произошел на психологическом уровне. Я чувствую себя увереннее, беру на себя ответственность в ключевые моменты и не боюсь быть лидером.

– В Италии нам сложно даже представить, с какими трудностями вам пришлось столкнуться в эти годы войны, продолжая играть в футбол. Насколько эти аспекты влияют на вашу повседневную жизнь, учитывая, например, большие расстояния, которые вам приходится преодолевать, чтобы играть матчи?

– Война полностью изменила нашу жизнь, не только как футболистов, но и как людей. То, что когда-то казалось нормальным – домашние игры, тренировки, поддержка на трибунах – стало недоступным. Мы все мечтаем вернуться к настоящему футболу в мирной Украине. Но сейчас мы должны оставаться сильными, как на поле, так и за его пределами.

– Что оставил вам Де Дзерби?

– Де Дзерби оставил огромный след. Он, вероятно, тренер, который больше всего повлиял на мое восприятие футбола. С ним я начал видеть игру по-другому: не просто бегать по полю, но и понимать, почему мы делаем определенные вещи, как позиционировать себя, как привлекать соперника, когда стоит рисковать, а когда нет. Он научил меня думать. Еще одна вещь, которая меня поразила, – это его одержимость деталями.

– Например?

– Он мог остановить тренировку из-за одного неудачного паса: чтобы объяснить, продемонстрировать, нацелиться на совершенство. И в то же время он поддерживал и вселял уверенность в молодых игроков. Он верил в меня, когда я только начинал, и это много значило.

– Как вы думаете, он подойдет для еще более крупного клуба?

– Абсолютно. Он уже показал в «Брайтоне», что может построить сильную команду, даже без лучших игроков. И если дать ему больше ресурсов и лучших игроков, я думаю, он может создать что-то действительно великое. Его футбол современный, умный и смелый. Прежде всего, он знает, как развивать игроков. И это очень ценится сегодня.

– «Наполи» был близок к тому, чтобы купить вас. Какие чувства вы испытали, прочитав эту новость?

– Да, я слышал об интересе «Наполи» и, честно говоря, был рад. Когда такой клуб обращает на тебя внимание, это приятное признание твоей работы и твоего прогресса. Особенно потому, что мы говорим об Италии, где тактический интеллект и качественные полузащитники высоко ценятся. Это значит, что я иду в правильном направлении.

– Вы когда-нибудь слышали что-нибудь от Конте, может быть, через сообщение?

– Личного контакта с Конте не было, никаких сообщений или звонков. Работать с таким человеком, как он, было бы отличной возможностью. Однако я всегда стараюсь сохранять спокойствие. Для футболиста важно не терять концентрацию. Я в «Шахтере», и все, что произойдет, произойдет в нужное время. Если это Италия – отлично. Если это что-то другое – тоже хорошо. Главное – продолжать прогрессировать каждый день.

– Хотели бы вы, чтобы «Наполи» вернулся к вашему подписанию грядущим летом? Или, может быть, другие клубы последовали за вами, например, «Ювентус»?

– Конечно, когда вы говорите о таких клубах, как «Наполи» или «Ювентус», это мечта для любого игрока. Я вырос, наблюдая за Серией А, я помню великолепные игры ваших команд, легендарных игроков, которые там были. Играть на этих стадионах, перед этими болельщиками – это что-то особенное. Я никогда этого не скрывал: я хочу проверить себя в топ-лиге, против лучших соперников. Но для меня важно, чтобы трансфер произошел в правильное время. Не просто «отправиться в Европу», а присоединиться к команде, где у меня будет реальный шанс играть, расти, быть важной частью проекта.