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  4. Кин зовет звезду Ман Сити в Манчестер Юнайтед. Есть весомый аргумент
Англия
23 апреля 2025, 22:29 |
737
0

Кин зовет звезду Ман Сити в Манчестер Юнайтед. Есть весомый аргумент

Рой Кин хочет видеть на Олд Траффорд Кевина де Брюйне

23 апреля 2025, 22:29 |
737
0
Кин зовет звезду Ман Сити в Манчестер Юнайтед. Есть весомый аргумент
Getty Images/Global Images Ukraine. Рой Кин

Легендарный игрок «Манчестер Юнайтед» Рой Кин продолжает искать усиление для «красных дьяволов». Кин зовет на Олд Траффорд бельгийского полузащитника Кевина де Брюйне.

«Юнайтед? Ему даже не пришлось бы переезжать. Мы знаем, насколько безжалостным может быть «Манчестер Сити» к игрокам определенного возраста.

Дайте ему время с мячом — и он вас накажет, ему нужно только мгновение. Как бы вы ни пытались его остановить, в некоторых моментах это просто невозможно», – сказал Кин.

33-летний хавбек в составе «горожан» выиграл шесть титулов АПЛ, Лигу чемпионов, Суперкубок УЕФА, Клубный ЧМ, два Кубка Англии, пять Кубков лиги и два Суперкубка Англии.

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Рой Кин Кевин Де Брюйне трансферы трансферы АПЛ Манчестер Юнайтед Манчестер Сити
Олег Вахоцкий Источник: Goal.com
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