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Англия
23 апреля 2025, 22:21 | Обновлено 23 апреля 2025, 22:29
1345
0

Все это ждут. Фабрицио Романо дал комментарий о будущем Мудрике

Журналист рассказал о ситуации, в которой оказался украинский вингер

23 апреля 2025, 22:21 | Обновлено 23 апреля 2025, 22:29
1345
0
Все это ждут. Фабрицио Романо дал комментарий о будущем Мудрике
Getty Images/Global Images Ukraine. Михаил Мудрик

Итальянский журналист Фабрицио Романо дал краткий комментарий по поводу ситуации с допинговым скандалом с участием украинского вингера лондонского «Челси» Михаила Мудрика:

«Все будет зависеть от официального приговора. Поэтому все ждут, что будет с историей «Челси» и Мудрика», – говорит Романо GiveMeSport.

В сезоне 2024/25 Мудрик провел 15 матчей на клубном уровне, отличившись 3 забитыми мячами и 5 голевыми передачами.

Веб-портал Transfermarkt оценивает трансферную стоимость украинского игрока в 30 миллионов евро.

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Михаил Мудрик дисквалификация допинг Челси Фабрицио Романо Английская Премьер-лига чемпионат Англии по футболу
Антон Романенко
Антон Романенко Sport.ua
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