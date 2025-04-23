Все это ждут. Фабрицио Романо дал комментарий о будущем Мудрике

Итальянский журналист Фабрицио Романо дал краткий комментарий по поводу ситуации с допинговым скандалом с участием украинского вингера лондонского «Челси» Михаила Мудрика:

«Все будет зависеть от официального приговора. Поэтому все ждут, что будет с историей «Челси» и Мудрика», – говорит Романо GiveMeSport.

В сезоне 2024/25 Мудрик провел 15 матчей на клубном уровне, отличившись 3 забитыми мячами и 5 голевыми передачами.

Веб-портал Transfermarkt оценивает трансферную стоимость украинского игрока в 30 миллионов евро.