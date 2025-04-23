Все это ждут. Фабрицио Романо дал комментарий о будущем Мудрике
Журналист рассказал о ситуации, в которой оказался украинский вингер
Итальянский журналист Фабрицио Романо дал краткий комментарий по поводу ситуации с допинговым скандалом с участием украинского вингера лондонского «Челси» Михаила Мудрика:
«Все будет зависеть от официального приговора. Поэтому все ждут, что будет с историей «Челси» и Мудрика», – говорит Романо GiveMeSport.
В сезоне 2024/25 Мудрик провел 15 матчей на клубном уровне, отличившись 3 забитыми мячами и 5 голевыми передачами.
Веб-портал Transfermarkt оценивает трансферную стоимость украинского игрока в 30 миллионов евро.
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