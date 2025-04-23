«Я попросил». Бражко пояснил, почему бил пенальти в матче с Буковиной

Полузащитник киевского «Динамо» Владимир Бражко объяснил, почему решил пробить пенальти в полуфинальном матче Кубка Украины против «Буковины» (4:1).

– Когда Ванат заработал пенальти, то пробивать готовился Буяльский, но в итоге передал мяч тебе. Что сказал капитан? Насколько этот гол придал тебе уверенность?

– Я спросил у Буяльского, могу ли я пробить. Он спросил: «Ты уверен?» На что я ответил: «Да». Мне нужен был этот гол, через такие периоды нужно проходить. Не всегда легко, есть и сложные периоды, но я усердно работаю, чтобы набрать свою лучшую форму. Этот гол придаст мне уверенность.

– Этот гол стал своеобразной реабилитацией за ошибку в первом тайме?

– Как я уже сказал, этот гол был мне нужен, – лаконично заявил Бражко.