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Кубок Украины
23 апреля 2025, 22:11 | Обновлено 23 апреля 2025, 22:12
194
0

«Я попросил». Бражко пояснил, почему бил пенальти в матче с Буковиной

«Динамо» разгромно победило в полуфинальном матче Кубка Украины

23 апреля 2025, 22:11 | Обновлено 23 апреля 2025, 22:12
194
0
«Я попросил». Бражко пояснил, почему бил пенальти в матче с Буковиной
Getty Images/Global Images Ukraine. Владимир Бражко

Полузащитник киевского «Динамо» Владимир Бражко объяснил, почему решил пробить пенальти в полуфинальном матче Кубка Украины против «Буковины» (4:1).

– Когда Ванат заработал пенальти, то пробивать готовился Буяльский, но в итоге передал мяч тебе. Что сказал капитан? Насколько этот гол придал тебе уверенность?

– Я спросил у Буяльского, могу ли я пробить. Он спросил: «Ты уверен?» На что я ответил: «Да». Мне нужен был этот гол, через такие периоды нужно проходить. Не всегда легко, есть и сложные периоды, но я усердно работаю, чтобы набрать свою лучшую форму. Этот гол придаст мне уверенность.

– Этот гол стал своеобразной реабилитацией за ошибку в первом тайме?

– Как я уже сказал, этот гол был мне нужен, – лаконично заявил Бражко.

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Динамо Киев Кубок Украины по футболу Буковина Черновцы Владимир Бражко Буковина - Динамо
Олег Вахоцкий Источник: ФК Динамо Киев
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