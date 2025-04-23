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23 апреля 2025, 22:25 | Обновлено 23 апреля 2025, 22:29
156
0

ФОТО. Вышла новая коллекция от известных брендов и чемпионки US Open

Коллаборация известных брендов и Коко Гауфф представили новую коллекцию

23 апреля 2025, 22:25 | Обновлено 23 апреля 2025, 22:29
156
0
ФОТО. Вышла новая коллекция от известных брендов и чемпионки US Open
Getty Images/Global Images Ukraine. Коко Гауфф

Коллаборация брендов New Balance и Miu Miu вместе с американской теннисисткой Коко Гауфф представили новую коллекцию.

На своих предстоящих турнирах WTA 1000 в Риме (с 6 по 18 мая), WTA 500 в Берлине (с 16 по 22 июня) и WTA 1000 в Цинциннати (с 7 по 18 августа) Коко будет носить одежду и обувь от New Balance и Miu как на корте, так и за его пределами.

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New Balance Коко Гауфф фото
Вячеслав Кулаковский Источник
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