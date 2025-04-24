24 апреля, во втором круге теннисного турнира в Мадриде между собой сыграют Даяна Ястремская (WTA 46) и Коко Гауфф (WTA 4).

Старт встречи запланирован на 20:00 по киевскому времени.

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Даяна Ястремская

Украинка выглядит неплохо в этом сезоне, однако вопросы еще есть, игровой стабильности Даяне не хватает. Если проанализировать цифры, наша спортсменка одержала 15 побед в 24 противостояниях.

Лучшим достижением был финал Линца и обидное поражение от «нейтралки» Александровой, когда победа была почти в руках. Если говорить о матчах на грунте, Ястремская успела провести 4 матча, одержав три победы.

Свой путь в Мадриде украинка начала с матча первого круга против британки Франчески Джонс, матч получился невероятно сложным и длился практически два с половиной часа, в итоге победа 7:6, 4:6, 6:3. Теперь предстоит битва против сложной соперницы, против которой обязательно надо показывать свой максимум, только так будут шансы на успех.

Getty Images/Global Images Ukraine. Даяна Ястремская

Коко Гауфф

Американская звездная теннисистка не радует своих фанатов в этом сезоне, ведь она еще не взяла ни одного титула. Гауфф успела провести 20 матчей, в которых одержала 14 побед. Если разобраться, пять встреч спортсменка выиграла на United Cup, когда играла за сборную.

Лучшим турниром можно считать четвертьфинал Australian Open, хотя для спортсменки, выигрывавшей шлемы, такой результат нельзя считать хорошим. Грунтовую часть сезона американка начала турниром в Штутгарте, она стартовала со второго круга, где легко прошла немку Зайдель – 6:1, 6:1, а потом уступила шестой ракетке мира, итальянке Жасмин Паолини – 4:6, 3:6.

Пока Гауфф не может найти свою игру, так что выдающихся результатов в Мадриде от нее не жду.

Getty Images/Global Images Ukraine. Коко Гауфф

Личные встречи

В очных противостояниях, пока без шансов для украинки, Гауфф ведет со счетом 2:0, оба матча состоялись в прошлом году на грунте, американка уверенно побеждала, причем раз сделала именно в Мадриде.

Прогноз

Не удивительно, что букмекеры отдают преимущество в этой паре более известной американке. Гауфф моложе, выше в рейтинге, она считается топ-теннисисткой, но сейчас не в лучшей форме.

На стороне американки должно быть и психологическое преимущество, ведь она ведет в очных встречах. Есть надежда и даже предпосылки к тому, что может завязаться борьба, все-таки Гауфф не в лучших своих кондициях, поэтому возьму ставку тотал больше 20,5 геймов.

Букмекерская компания betking оценивает вероятность такого исхода коэффициентом 1.81.

Прогноз Sport.ua Даяна Ястремская Коко Гауфф Тотал больше 20.5 1.81 Сделать ставку

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