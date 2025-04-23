Анчелотти назвал стартовый состав Реала на матч против Хетафе

23 апреля состоится матч 33-го тура Ла Лиги 2024/25 между командами Хетафе и Реал Мадрид.

Поединок пройдет на арене Колисеум Альфонсо Перес. Время начала встречи – 22:30 по Киеву.

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Главный тренер сливочных Карло Анчелотти назвал стартовый состав. Ворота королевского клуба будет защищать Тибо Куртуа, Андрей Лунин остался на скамейке для запасных.

Перед стартом противостояния Реал с 69 очками располагается на втором месте в таблице чемпионата Испании. У Хетафе 39 пунктов и 12-я позиция.

Стартовый состав Реала на матч против Хетафе: