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Испания
23 апреля 2025, 21:15 | Обновлено 23 апреля 2025, 21:16
841
1

Анчелотти назвал стартовый состав Реала на матч против Хетафе

Поединок 33-го тура Ла Лиги состоится 23 апреля в 22:30 по Киеву, Лунин – в запасе

23 апреля 2025, 21:15 | Обновлено 23 апреля 2025, 21:16
841
1
Анчелотти назвал стартовый состав Реала на матч против Хетафе
ФК Реал Мадрид

23 апреля состоится матч 33-го тура Ла Лиги 2024/25 между командами Хетафе и Реал Мадрид.

Поединок пройдет на арене Колисеум Альфонсо Перес. Время начала встречи – 22:30 по Киеву.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua

Главный тренер сливочных Карло Анчелотти назвал стартовый состав. Ворота королевского клуба будет защищать Тибо Куртуа, Андрей Лунин остался на скамейке для запасных.

Перед стартом противостояния Реал с 69 очками располагается на втором месте в таблице чемпионата Испании. У Хетафе 39 пунктов и 12-я позиция.

Стартовый состав Реала на матч против Хетафе:

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Карло Анчелотти Андрей Лунин стартовые составы Реал Мадрид Хетафе Хетафе - Реал Ла Лига чемпионат Испании по футболу Тибо Куртуа
Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
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Victor673256ua
Реалу необхідно перемагати. Бо інакше барсу вже не наздоженеш
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