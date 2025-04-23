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Кубок Украины
23 апреля 2025, 21:29 | Обновлено 23 апреля 2025, 22:00
354
0

Назар ВОЛОШИН: «Главное – что мы победили. Это важные голы для меня»

Полузащитник киевлян высказался о матче против «Буковины»

23 апреля 2025, 21:29 | Обновлено 23 апреля 2025, 22:00
354
0
Назар ВОЛОШИН: «Главное – что мы победили. Это важные голы для меня»
ФК Динамо Киев. Назар Волошин

Полузащитник киевского «Динамо» Назар Волошин поделился эмоциями от победы своей команды над «Буковиной» в полуфинале Кубка Украины (4:1).

– Поздравляем с победой! Можно сказать, было два разных тайма - в первом тайме проигрывали, во втором разгромили соперника...

– Эмоции положительные. Первый тайм, правда, был не очень удачным для нас, а во втором мы прибавили, забили важные мячи и победили.

– Почему, по вашему мнению, у «Динамо» не вышел первый тайм?

– Не знаю. У нас были моменты – это хорошо, но мы не смогли их реализовать. Такое в футболе бывает.

– Ваш первый забитый мяч перевернул дальнейший ход игры. Что чувствовали, когда наносили решающий удар?

– Мы уступали, я сравнял счет, и нам нужно было забивать еще за короткий промежуток времени, чтобы не было вопросов.

Сегодня вы забили больше, чем за многие предыдущие матчи?

– Да, это очень важные мячи для меня. В момент со вторым голом я почувствовал, что мяч попал в мою ногу, но сразу не понял, кто забил. На самом деле это не столь важно, главное – что мы победили.

– Теперь ваши мысли о следующем матче с «Шахтером»?

– Мы идем от матча к матчу. Теперь уже будем готовиться к поединку против Шахтера в воскресенье.

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Назар Волошин Динамо Киев Буковина - Динамо Буковина Черновцы Кубок Украины по футболу
Олег Вахоцкий Источник: ФК Динамо Киев
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