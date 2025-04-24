Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны

  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. У звезды Реала возникнут серьезные проблемы, если Хаби Алонсо придет в Реал
Испания
24 апреля 2025, 00:21 |
448
0

У звезды Реала возникнут серьезные проблемы, если Хаби Алонсо придет в Реал

Родриго потеряет место в старте

24 апреля 2025, 00:21 |
448
0
У звезды Реала возникнут серьезные проблемы, если Хаби Алонсо придет в Реал
Getty Images/Global Images Ukraine. Родриго

Мадридский «Реал» в ближайшее время может сменить тренера. Вместо Карло Анчелотти в клуб может прийти нынешний тренер «Байера» Хаби Алонсо.

По информации испанских СМИ, Хаби Алонсо планирует внести изменение в стартовый состав «бланкос». Отмечается, что с большой долей вероятности, места в старте не найдется для бразильского вингера Родриго Гоеса, что может побудить его покинуть клуб.

В этом сезоне Родриго провел за «Реал» 48 матчей, забил 13 голов и сделал 10 голов. Ранее сообщалось о том, что «Реал» готовит сумасшедшее подписание.

По теме:
Хетафе – Реал Мадрид – 0:1. Как забил Гюлер. Видео гола и обзор матча
Реал набрал три непростых очка в матче Ла Лиги. Какое отставание от Барсы?
Зидан выбрал команду, которую хочет тренировать
Реал Мадрид Родриго Гоес чемпионат Испании по футболу Ла Лига Хаби Алонсо
Дмитрий Олейник Источник: DefensaCentral
Оцените материал
(3)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Имад АШУР: «Полесье проиграло сильнейшей команде страны. И как проиграло»
Футбол | 23 апреля 2025, 21:25 18
Имад АШУР: «Полесье проиграло сильнейшей команде страны. И как проиграло»
Имад АШУР: «Полесье проиграло сильнейшей команде страны. И как проиграло»

Короткий комментарий наставника после поражения от Шахтера

Где смотреть онлайн полуфинал Кубка Украины Полесье – Шахтер
Футбол | 23 апреля 2025, 06:47 3
Где смотреть онлайн полуфинал Кубка Украины Полесье – Шахтер
Где смотреть онлайн полуфинал Кубка Украины Полесье – Шахтер

23 апреля в 18:00 будет проведен матч 1/2 финала Кубка Украины

Арсенал упустил перевес в игре с Кристал Пэлас. Ливерпуль – почти чемпион
Футбол | 23.04.2025, 23:59
Арсенал упустил перевес в игре с Кристал Пэлас. Ливерпуль – почти чемпион
Арсенал упустил перевес в игре с Кристал Пэлас. Ливерпуль – почти чемпион
Почему нужно болеть против Шахтера в финальных матчах сезона
Футбол | 23.04.2025, 12:31
Почему нужно болеть против Шахтера в финальных матчах сезона
Почему нужно болеть против Шахтера в финальных матчах сезона
Буковина – Динамо – 1:4. Киевляне вышли в финал Кубка. Видео голов, обзор
Футбол | 23.04.2025, 19:21
Буковина – Динамо – 1:4. Киевляне вышли в финал Кубка. Видео голов, обзор
Буковина – Динамо – 1:4. Киевляне вышли в финал Кубка. Видео голов, обзор
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Они помирились. О'Салливан получил минимальный перевес над Картером на ЧМ
Они помирились. О'Салливан получил минимальный перевес над Картером на ЧМ
22.04.2025, 21:05
Снукер
Мудрик прошел проверку на детекторе лжи. Шахтер может потерять 30 млн евро
Мудрик прошел проверку на детекторе лжи. Шахтер может потерять 30 млн евро
22.04.2025, 15:08 23
Футбол
Эмоции, слезы и победа. Легенда снукера в 49 лет переиграл обидчика Бойко
Эмоции, слезы и победа. Легенда снукера в 49 лет переиграл обидчика Бойко
22.04.2025, 11:55 1
Снукер
Назван самый богатый спортсмен в истории. Роналду и Месси – не в топ-2
Назван самый богатый спортсмен в истории. Роналду и Месси – не в топ-2
23.04.2025, 07:46 12
Футбол
Тибо КУРТУА: «Наконец-то он это сделал»
Тибо КУРТУА: «Наконец-то он это сделал»
22.04.2025, 08:55
Футбол
Сборная Украины обыграла Австрию в матче ЧМ по хоккею U-18
Сборная Украины обыграла Австрию в матче ЧМ по хоккею U-18
23.04.2025, 15:37 18
Хоккей
Анчелотти выбрал вратаря Реала на финал Кубка Испании с Барселоной
Анчелотти выбрал вратаря Реала на финал Кубка Испании с Барселоной
22.04.2025, 00:44
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем