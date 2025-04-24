У звезды Реала возникнут серьезные проблемы, если Хаби Алонсо придет в Реал
Родриго потеряет место в старте
Мадридский «Реал» в ближайшее время может сменить тренера. Вместо Карло Анчелотти в клуб может прийти нынешний тренер «Байера» Хаби Алонсо.
По информации испанских СМИ, Хаби Алонсо планирует внести изменение в стартовый состав «бланкос». Отмечается, что с большой долей вероятности, места в старте не найдется для бразильского вингера Родриго Гоеса, что может побудить его покинуть клуб.
В этом сезоне Родриго провел за «Реал» 48 матчей, забил 13 голов и сделал 10 голов. Ранее сообщалось о том, что «Реал» готовит сумасшедшее подписание.
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