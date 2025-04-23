Травмированые есть? Шовковский – о лазарете Динамо перед матчем с Шахтером

Главный тренер киевского «Динамо» Александр Шовковский рассказал о ситуации с лазаретом «бело-синих» перед матчем 26 тура Украинской Премьер-лиги против донецкого «Шахтера».

– В состав после полуторамесячного отсутствия вернулся Александр Тимчик, что это значит для команды?

– Это значит, что у нас полная обойма. К сожалению, мы не могли в полной мере рассчитывать на Брагару, потому что на одной из тренировок произошло жесткое столкновение, и врачи диагностировали у него повреждение лицевой кости. Поэтому мы не могли его привлекать и к тренировочному процессу и тем более к матчу, чтобы не было никаких осложнений. Ведь в футболе нужно выходить на поле и не только выполнять тренерские наставления, но и показывать бойцовские качества. В этом случае определенный страх, возможно, ему мешал бы.

Что касается Тимчика, я рад, что он вернулся, так же рад и Валерию Лучкевичу, который сыграл в стартовом составе. Мы в полном составе готовимся к следующей очень важной для нас встрече.

Уже совсем скоро, 27 апреля, донецкий «Шахтер» проведет матч против киевского «Динамо» в УПЛ. Стартовый свисток раздастся в 18:00 по киевскому времени.