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23 апреля 2025, 18:57 |
232
0

Полуфиналистка Олимпиады-2024 по теннису объявила о беременности

30-летняя Анна Каролина Шмидлова поделилась радостной новостью

23 апреля 2025, 18:57 |
232
0
Полуфиналистка Олимпиады-2024 по теннису объявила о беременности
Instagram. Анна Каролина Шмидлова

30-летняя словацкая теннисистка Анна Каролина Шмидлова (WTA 158) объявила о беременности.

Шмидлова поделилась радостной новостью в Instagram-сториз:

«Я хотела сообщить вам, что причина, почему я не играла на турнирах и отсутствовала в команде на Кубке Билли Джин Кинг в апреле – моя беременность. Это личное для меня, но я хотела поделиться этим, чтобы избежать путаницы в ближайшие месяцы. Мы с моим партнером очень счастливы и взволнованы», – написала Шмидлова.

Бойфренд Анны Каролины – словацкий теннисист Лукаш Клейн (АТР 173).

В последний раз Шмидлова выходила на корт 7 февраля на тысячнике в Дохе, когда проиграла Варвара Грачевой.

Лучшим достижением Анны Каролины в карьере является полуфинал Олимпиады-2024, где она уступила Донне Векич. В матче за бронзу на кортах Парижа Шмидлова также потерпела поражение – от Иги Свентек.

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Анна Каролина Шмидлова беременность дети lifestyle
Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
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