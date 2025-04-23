Полуфиналистка Олимпиады-2024 по теннису объявила о беременности

30-летняя словацкая теннисистка Анна Каролина Шмидлова (WTA 158) объявила о беременности.

Шмидлова поделилась радостной новостью в Instagram-сториз:

«Я хотела сообщить вам, что причина, почему я не играла на турнирах и отсутствовала в команде на Кубке Билли Джин Кинг в апреле – моя беременность. Это личное для меня, но я хотела поделиться этим, чтобы избежать путаницы в ближайшие месяцы. Мы с моим партнером очень счастливы и взволнованы», – написала Шмидлова.

Бойфренд Анны Каролины – словацкий теннисист Лукаш Клейн (АТР 173).

В последний раз Шмидлова выходила на корт 7 февраля на тысячнике в Дохе, когда проиграла Варвара Грачевой.

Лучшим достижением Анны Каролины в карьере является полуфинал Олимпиады-2024, где она уступила Донне Векич. В матче за бронзу на кортах Парижа Шмидлова также потерпела поражение – от Иги Свентек.