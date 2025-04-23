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  4. Чурилов пояснил, почему Буковина провалила второй тайм матча против Динамо
Кубок Украины
23 апреля 2025, 21:41 |
720
1

Чурилов пояснил, почему Буковина провалила второй тайм матча против Динамо

Тренер «Буковины» поблагодарил фанатов и своих футболистов

23 апреля 2025, 21:41 |
720
1
Чурилов пояснил, почему Буковина провалила второй тайм матча против Динамо
ФК Буковина. Григорий Чурилов

Исполняющий обязанности главного тренера «Буковины» Григорий Чурилов поделился эмоциями после поражения своей команды в матче против киевского «Динамо» в полуфинале Кубка Украины.

- Григорий Владимирович, каким будет ваш итог кубкового поединка против «Динамо»?

- Хочу начать со слов благодарности всем черновчанам. Вы не просто лучшие - вы невероятны! Вы сегодня на стадионе создали невероятную атмосферу! И во время всего поединка и задолго до его начала. Эта энергия помогла ребятам провести очень приличный первый тайм. Мы хотели отблагодарить наших болельщиков за их горячую поддержку. Надеюсь, что в первом тайме это у нас получилось. Ребята правильно придерживались плана на игру. Самое важное, что нам удалось в первом тайме – лишить «Динамо» пространства между линиями, насколько это вообще было возможно. Мы достаточно компактно оборонялись, особенно тогда, когда соперник доставлял мяч на фланги. Был момент, когда попали в стойку, затем забили хороший гол, после чего создали еще один опасный момент. Первый тайм в нашем исполнении получился очень качественным.

Мы понимали, что «Динамо» будет реагировать на события на поле своими заменами, ведь у команды, по сути, два равноценных состава. Киевляне могут проводить ротацию без потери качества. В первом тайме в центре играл Пихаленок - это очень интеллектуальный футболист, он дает качество в атаке своей команды. Но Буяльский, который его заменил, тоже дает это качество, а еще больше делает в плане вбеганий. Ванат существенно усилил игру своей команды. Если с Герреро нам удавалось справляться, то Владислав добавил качества в нападении. На тот момент мы уже устали. У нас нет возможности проводить такие равноценные замены. Надо признать, что ресурс «Динамо» сегодня просто выше.

- Насколько велико было психологическое давление на команду перед матчем? Повлиял ли он на ход игры?

– Нет, не повлиял. Никакого давления сегодня не было, мы с этим справились. Конечно, очень больно проигрывать с счетом 1:4, но в футболе очень важна реакция на события. И я верю, что после таких матчей как можно больше детей заходят заниматься футболом.

Почему мы не чувствовали давления? Потому что мы понимали, что если «Буковина» пробилась в полуфинал, попав в компанию в «Динамо», «Шахтер» и «Полесье», то, наверное, команда действительно этого заслужила. Поэтому сегодня мы просто хотели подарить праздник всем, кто живет нашей командой, поддерживает ее, помогает ей. Мы отдали сегодня на поле все силы и эмоции.

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Григорий Чурилов Кубок Украины по футзалу Динамо Киев Буковина Черновцы Буковина - Динамо
Олег Вахоцкий Источник: ФК Буковина
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Saltovka
Милевский чемоданчик от суркиса занес в перерыве??
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