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WTA
23 апреля 2025, 17:29 | Обновлено 23 апреля 2025, 17:37
73
0

Определена первая соперница Костюк на престижном турнире WTA 1000 в Мадриде

Эмма Радукану в двух сетах переиграла Сюзан Ламенс в 1-м раунде тысячника в Испании

23 апреля 2025, 17:29 | Обновлено 23 апреля 2025, 17:37
73
0
Определена первая соперница Костюк на престижном турнире WTA 1000 в Мадриде
Getty Images/Global Images Ukraine. Эмма Радукану

Вторая ракетка Украины Марта Костюк (WTA 36) узнала первую соперницу на грунтовом турнире WTA 1000 в Мадриде, Испания.

В 1/32 финала украинка сыграет против чемпионки US Open 2021 Эммы Радукану (Великобритания, WTA 49), которая в первом раунде одолела Сюзан Ламенс (Нидерланды, WTA 73).

WTA 1000 Мадрид. Грунт. 1/64 финала

Сюзан Ламенс (Нидерланды) – Эмма Радукану (Великобритания) – 6:7 (4:7), 4:6

Это была первая встреча соперниц.

Ранее Марта и Эмма играли между собой дважды. Счет 1:1.

В 2021 году Костюк справилась с Радукану в четвертьфинале Клуж-Напоки на харде, а в 2022 потерпела разгромное поражение на кортах Мадрида в 1/16 финала.

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Марта Костюк Эмма Радукану WTA Мадрид Сюзан Ламенс
Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
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