Определена первая соперница Костюк на престижном турнире WTA 1000 в Мадриде
Эмма Радукану в двух сетах переиграла Сюзан Ламенс в 1-м раунде тысячника в Испании
Вторая ракетка Украины Марта Костюк (WTA 36) узнала первую соперницу на грунтовом турнире WTA 1000 в Мадриде, Испания.
В 1/32 финала украинка сыграет против чемпионки US Open 2021 Эммы Радукану (Великобритания, WTA 49), которая в первом раунде одолела Сюзан Ламенс (Нидерланды, WTA 73).
WTA 1000 Мадрид. Грунт. 1/64 финала
Сюзан Ламенс (Нидерланды) – Эмма Радукану (Великобритания) – 6:7 (4:7), 4:6
Это была первая встреча соперниц.
Ранее Марта и Эмма играли между собой дважды. Счет 1:1.
В 2021 году Костюк справилась с Радукану в четвертьфинале Клуж-Напоки на харде, а в 2022 потерпела разгромное поражение на кортах Мадрида в 1/16 финала.
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