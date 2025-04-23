Шахтер отреагировал на сенсацию в Кубке Украины. Динамо уступает Буковине

Пресс-служба донецкого «Шахтера» отреагировала на сенсационный результат первого тайма полуфинального матча «Буковина» – «Динамо» в Кубке Украины.

Подопечные Александра Шовковского минимально уступают команде из Черновцов по итогам первого тайма матча. Единственный гол во встрече забил форвард номинальных хозяев Богдан Бойчук.

«👀», оставили лаконичное сообщение горняки в своем telegram-канале, намекая, что ожидают сенсационного результата после окончания игры. У подопечных Александра Шовковского еще 45 минут, чтобы исправить ситуацию.

Во втором полуфинальном матче Кубка Украины житомирское «Полесье» на домашнем стадионе сыграет против донецкого «Шахтера». Стартовый свисток матча прозвучит в 18.00 по киевскому времени.