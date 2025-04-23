Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны

  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Шахтер отреагировал на сенсацию в Кубке Украины. Динамо уступает Буковине
Кубок Украины
23 апреля 2025, 17:02 |
1922
2

Шахтер отреагировал на сенсацию в Кубке Украины. Динамо уступает Буковине

Сенсационный результат зафиксирован после первого тайма матча во Львове

23 апреля 2025, 17:02 |
1922
2
Шахтер отреагировал на сенсацию в Кубке Украины. Динамо уступает Буковине
ФК Динамо Киев.

Пресс-служба донецкого «Шахтера» отреагировала на сенсационный результат первого тайма полуфинального матча «Буковина» – «Динамо» в Кубке Украины.

Подопечные Александра Шовковского минимально уступают команде из Черновцов по итогам первого тайма матча. Единственный гол во встрече забил форвард номинальных хозяев Богдан Бойчук.

«👀», оставили лаконичное сообщение горняки в своем telegram-канале, намекая, что ожидают сенсационного результата после окончания игры. У подопечных Александра Шовковского еще 45 минут, чтобы исправить ситуацию.

Во втором полуфинальном матче Кубка Украины житомирское «Полесье» на домашнем стадионе сыграет против донецкого «Шахтера». Стартовый свисток матча прозвучит в 18.00 по киевскому времени.

По теме:
ВИДЕО. Волошин изменил все. Динамо забило дважды Буковине
Полуфинал Кубка Полесье – Шахтер: Ашур и Пушич назвали стартовые составы
ВИДЕО. Шок для Шовковского! Буковина забила Динамо в Кубке Украины
Динамо Киев Кубок Украины по футболу Буковина Черновцы Буковина - Динамо Шахтер Донецк
Олег Вахоцкий Источник: ФК Шахтер Донецк
Оцените материал
(19)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Они помирились. О'Салливан получил минимальный перевес над Картером на ЧМ
Снукер | 22 апреля 2025, 21:05 0
Они помирились. О'Салливан получил минимальный перевес над Картером на ЧМ
Они помирились. О'Салливан получил минимальный перевес над Картером на ЧМ

Первая сессия матча 1/16 финала завершилась со счетом 5:4 в пользу Ронни

Известны стартовые составы на полуфинал Кубка Украины Буковина – Динамо
Футбол | 23 апреля 2025, 15:06 4
Известны стартовые составы на полуфинал Кубка Украины Буковина – Динамо
Известны стартовые составы на полуфинал Кубка Украины Буковина – Динамо

Матч пройдет 23 апреля в 16:00

Эвандер ХОЛИФИЛД: «Это несправедливый результат»
Бокс | 23.04.2025, 08:58
Эвандер ХОЛИФИЛД: «Это несправедливый результат»
Эвандер ХОЛИФИЛД: «Это несправедливый результат»
Полесье – Шахтер. Прогноз и анонс на матч Кубка Украины
Футбол | 23.04.2025, 08:11
Полесье – Шахтер. Прогноз и анонс на матч Кубка Украины
Полесье – Шахтер. Прогноз и анонс на матч Кубка Украины
Где смотреть онлайн полуфинал Кубка Украины Полесье – Шахтер
Футбол | 23.04.2025, 06:47
Где смотреть онлайн полуфинал Кубка Украины Полесье – Шахтер
Где смотреть онлайн полуфинал Кубка Украины Полесье – Шахтер
Комментарии 2
Популярные
Новые
Старые
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
🇧🇷 ЧУДІК ЖЕНЯ (ШУКАЙТЕ В СОЦ. МЕРЕЖАХ)
Це треба було робити цю новину із-за 1 не цікавого нікому смайлику ?!
Ответить
+2
Phoenyx86
Ответить
-1
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Драматичный финал Кубка Нидерландов завершился сенсацией в серии пенальти
Драматичный финал Кубка Нидерландов завершился сенсацией в серии пенальти
21.04.2025, 22:10
Футбол
Эмоции, слезы и победа. Легенда снукера в 49 лет переиграл обидчика Бойко
Эмоции, слезы и победа. Легенда снукера в 49 лет переиграл обидчика Бойко
22.04.2025, 11:55 1
Снукер
Требование коуча. Английский гранд готов заплатить за Лунина большие деньги
Требование коуча. Английский гранд готов заплатить за Лунина большие деньги
21.04.2025, 22:55 3
Футбол
Боксер-чемпион: «Аллах об этом знает. Когда мне было 14 лет, то Кличко...»
Боксер-чемпион: «Аллах об этом знает. Когда мне было 14 лет, то Кличко...»
22.04.2025, 03:31
Бокс
Андрей ШЕВЧЕНКО: «Глубоко опечален новостью. Вечная память»
Андрей ШЕВЧЕНКО: «Глубоко опечален новостью. Вечная память»
23.04.2025, 08:23 19
Футбол
Тренер чемпиона мира: «Усик упадет, нечего будет обсуждать»
Тренер чемпиона мира: «Усик упадет, нечего будет обсуждать»
22.04.2025, 04:08
Бокс
Мудрик прошел проверку на детекторе лжи. Шахтер может потерять 30 млн евро
Мудрик прошел проверку на детекторе лжи. Шахтер может потерять 30 млн евро
22.04.2025, 15:08 21
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем