Буковина – Динамо. Полуфинал Кубка Украины. Смотреть онлайн LIVE
Смотрите 23 апреля в 16:00 матч 1/2 финала Кубка Украины
23 апреля в 16:00 на стадионе Украина во Львове состоится полуфинальный матч Кубка Украины.
Буковина из Черновцов и киевское Динамо разыграют путевку в финальный поединок турнира.
Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua
Матч был перенесен из Черновцов во Львов, поскольку домашний стадион Буковины не удовлетворяет все требованиям для этой стадии турнира.
В другом полуфинале сыграют Полесье Житомир и Шахтер Донецк (в 18:00 в Житомире).
Буковина – Динамо. Полуфинал Кубка Украины. Смотреть онлайн LIVE
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