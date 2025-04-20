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Кубок Украины
Буковина
23.04.2025 13:00 - : -
Динамо Киев
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Кубок Украины
20 апреля 2025, 06:01 | Обновлено 20 апреля 2025, 06:55
104
0

Буковина – Динамо. Полуфинал Кубка Украины. Смотреть онлайн LIVE

Смотрите 23 апреля в 16:00 матч 1/2 финала Кубка Украины

20 апреля 2025, 06:01 | Обновлено 20 апреля 2025, 06:55
104
0
Буковина – Динамо. Полуфинал Кубка Украины. Смотреть онлайн LIVE
Стадион Украина

23 апреля в 16:00 на стадионе Украина во Львове состоится полуфинальный матч Кубка Украины.

Буковина из Черновцов и киевское Динамо разыграют путевку в финальный поединок турнира.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua

Матч был перенесен из Черновцов во Львов, поскольку домашний стадион Буковины не удовлетворяет все требованиям для этой стадии турнира.

В другом полуфинале сыграют Полесье Житомир и Шахтер Донецк (в 18:00 в Житомире).

Буковина – Динамо. Полуфинал Кубка Украины. Смотреть онлайн LIVE

Видеотрансляция доступна на YouTube

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Буковина Черновцы Буковина - Динамо Динамо Киев смотреть онлайн Кубок Украины по футболу
Николай Степанов
Николай Степанов Sport.ua
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