«В футболе нельзя все время побеждать». Луиш Фигу поддержал Анчелотти
Бывшая звезда «Реала» Луиш Фигу защищает Карло Анчелотти
На тренера «Реала» Карло Анчелотти обрушился шквал критики. Итальянскому специалисту досталось за вылет «Реала» из Лиги чемпионов. Анчелотти находится под давлением со стороны руководства «Реала» и может не доработать до конца сезона.
Как болельщики, так и руководство мадридского «Реала», ожидают от команды высоких результатов. Но в этом сезоне «Реал» может остаться вообще без трофеев.
«Реал» вылетел из Лиги чемпионов, проиграв «Арсеналу» два матча. В Ла Лиге «Реал» отстает от «Барселоны» на семь очков, но имеет матч в запасе. Также «Реал» сыграет с «Барселоной» в финале Кубка Испании. Если команда не добудет хотя бы один трофей, Карло Анчелотти могут уволить.
Бывший игрок «Интера», «Барселоны» и «Реала» Луиш Фигу считает, что отношение к итальянскому тренеру в последние недели несправедливо.
«Я знаю, что у этого мира короткая память. Трудно смотреть дальше последней игры. В Мадриде это еще более актуально. Что я нахожу очень странным, так это то, что все подвергают сомнению способности Анчелотти, который также является самым успешным тренером в истории «Реала. Мне кажется абсурдным, что после матча Лиги чемпионов с «Арсеналом» единственный вопрос, который задавали по радио и телевидению, был о его будущем. В футболе нельзя все время побеждать, и это также верно для «Реала», – сказал Луиш Фигу.
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