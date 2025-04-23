Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны

  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. «В футболе нельзя все время побеждать». Луиш Фигу поддержал Анчелотти
Испания
23 апреля 2025, 15:14 | Обновлено 23 апреля 2025, 15:21
240
0

«В футболе нельзя все время побеждать». Луиш Фигу поддержал Анчелотти

Бывшая звезда «Реала» Луиш Фигу защищает Карло Анчелотти

23 апреля 2025, 15:14 | Обновлено 23 апреля 2025, 15:21
240
0
«В футболе нельзя все время побеждать». Луиш Фигу поддержал Анчелотти
Getty Images/Global Images Ukraine. Луиш Фигу

На тренера «Реала» Карло Анчелотти обрушился шквал критики. Итальянскому специалисту досталось за вылет «Реала» из Лиги чемпионов. Анчелотти находится под давлением со стороны руководства «Реала» и может не доработать до конца сезона.

Как болельщики, так и руководство мадридского «Реала», ожидают от команды высоких результатов. Но в этом сезоне «Реал» может остаться вообще без трофеев.

«Реал» вылетел из Лиги чемпионов, проиграв «Арсеналу» два матча. В Ла Лиге «Реал» отстает от «Барселоны» на семь очков, но имеет матч в запасе. Также «Реал» сыграет с «Барселоной» в финале Кубка Испании. Если команда не добудет хотя бы один трофей, Карло Анчелотти могут уволить.

Бывший игрок «Интера», «Барселоны» и «Реала» Луиш Фигу считает, что отношение к итальянскому тренеру в последние недели несправедливо.

«Я знаю, что у этого мира короткая память. Трудно смотреть дальше последней игры. В Мадриде это еще более актуально. Что я нахожу очень странным, так это то, что все подвергают сомнению способности Анчелотти, который также является самым успешным тренером в истории «Реала. Мне кажется абсурдным, что после матча Лиги чемпионов с «Арсеналом» единственный вопрос, который задавали по радио и телевидению, был о его будущем. В футболе нельзя все время побеждать, и это также верно для «Реала», – сказал Луиш Фигу.

По теме:
Хетафе – Реал Мадрид. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Известный полузащитник готов покинуть Арсенал. Он 5 лет провел в Челси
Лидер клуба. Защитник Барселоны впервые пропустил игру с ноября 2023 года
Луиш Фигу Карло Анчелотти Реал Мадрид чемпионат Испании по футболу Кубок Испании по футболу Лига чемпионов Барселона Арсенал Лондон
Сергей Турчак Источник: Yahoo Sports
Оцените материал
(1)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

СВИТОЛИНА: Допинг-контроль? Нужно сходить в баночку, а они стоят и смотрят
Теннис | 23 апреля 2025, 06:05 1
СВИТОЛИНА: Допинг-контроль? Нужно сходить в баночку, а они стоят и смотрят
СВИТОЛИНА: Допинг-контроль? Нужно сходить в баночку, а они стоят и смотрят

Элина высказалась о допинг-тестах и дискомфорте во время сдачи анализов

Интер – Милан. Прогноз и анонс на матч 1/2 финала Кубка Италии
Футбол | 23 апреля 2025, 15:36 2
Интер – Милан. Прогноз и анонс на матч 1/2 финала Кубка Италии
Интер – Милан. Прогноз и анонс на матч 1/2 финала Кубка Италии

Поединок 1/2 финала состоится 23 апреля в 22:00 по Киеву

Где смотреть онлайн полуфинал Кубка Украины Полесье – Шахтер
Футбол | 23.04.2025, 06:47
Где смотреть онлайн полуфинал Кубка Украины Полесье – Шахтер
Где смотреть онлайн полуфинал Кубка Украины Полесье – Шахтер
Назван самый богатый спортсмен в истории. Роналду и Месси – не в топ-2
Футбол | 23.04.2025, 07:46
Назван самый богатый спортсмен в истории. Роналду и Месси – не в топ-2
Назван самый богатый спортсмен в истории. Роналду и Месси – не в топ-2
Клуб Первой лиги построит стадион возле Киева, чтобы выступать в УПЛ
Футбол | 23.04.2025, 11:09
Клуб Первой лиги построит стадион возле Киева, чтобы выступать в УПЛ
Клуб Первой лиги построит стадион возле Киева, чтобы выступать в УПЛ
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Супертяжеловес объяснил, почему легко надерет зад Усику
Супертяжеловес объяснил, почему легко надерет зад Усику
22.04.2025, 00:03 4
Бокс
Драматичный финал Кубка Нидерландов завершился сенсацией в серии пенальти
Драматичный финал Кубка Нидерландов завершился сенсацией в серии пенальти
21.04.2025, 22:10
Футбол
Анчелотти изменил решение по вратарю, который сыграет финал Кубка Испании
Анчелотти изменил решение по вратарю, который сыграет финал Кубка Испании
23.04.2025, 00:05 1
Футбол
Тибо КУРТУА: «Наконец-то он это сделал»
Тибо КУРТУА: «Наконец-то он это сделал»
22.04.2025, 08:55
Футбол
Тренер чемпиона мира: «Усик упадет, нечего будет обсуждать»
Тренер чемпиона мира: «Усик упадет, нечего будет обсуждать»
22.04.2025, 04:08
Бокс
Анчелотти выбрал вратаря Реала на финал Кубка Испании с Барселоной
Анчелотти выбрал вратаря Реала на финал Кубка Испании с Барселоной
22.04.2025, 00:44
Футбол
Они помирились. О'Салливан получил минимальный перевес над Картером на ЧМ
Они помирились. О'Салливан получил минимальный перевес над Картером на ЧМ
22.04.2025, 21:05
Снукер
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем