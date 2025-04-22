Карло АНЧЕЛОТТИ: «Хотим два титула – нужно два раза обыграть Барселону»

Наставник Реала Карло Анчелотти верит, что его команда еще ведет борьбу за чемпионский титул в Испании и Кубок Испании.

«Мы ведем борьбу за Ла лигу и Кубок Испании. Хотим завоевать два титула – надо дважды обыграть Барселону, в этом сомнений нет. Мы должны это сделать для трофеев. И я верю, что мы можем это сделать».

«Я уверен, что моя команда может играть лучше, чем мы сыграли в Лиге чемпионом с Арсеналом. Конечно, я принимаю ответственность, но надеюсь, что в конце сезона у нас будут приятные моменты в виде трофеев», – сказал Анчелотти.

26 апреля состоится финал Кубка Испании против Барселоны, а в чемпионате команды сыграют между собой 11 мая.