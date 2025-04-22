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  4. Карло АНЧЕЛОТТИ: «Хотим два титула – нужно два раза обыграть Барселону»
Испания
22 апреля 2025, 16:57 | Обновлено 22 апреля 2025, 17:11
296
0

Карло АНЧЕЛОТТИ: «Хотим два титула – нужно два раза обыграть Барселону»

Реал ведет борьбу за чемпионат и Кубок Испании

22 апреля 2025, 16:57 | Обновлено 22 апреля 2025, 17:11
296
0
Карло АНЧЕЛОТТИ: «Хотим два титула – нужно два раза обыграть Барселону»
Getty Images/Global Images Ukraine. Карло Анчелотти

Наставник Реала Карло Анчелотти верит, что его команда еще ведет борьбу за чемпионский титул в Испании и Кубок Испании.

«Мы ведем борьбу за Ла лигу и Кубок Испании. Хотим завоевать два титула – надо дважды обыграть Барселону, в этом сомнений нет. Мы должны это сделать для трофеев. И я верю, что мы можем это сделать».

«Я уверен, что моя команда может играть лучше, чем мы сыграли в Лиге чемпионом с Арсеналом. Конечно, я принимаю ответственность, но надеюсь, что в конце сезона у нас будут приятные моменты в виде трофеев», – сказал Анчелотти.

26 апреля состоится финал Кубка Испании против Барселоны, а в чемпионате команды сыграют между собой 11 мая.

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Реал Мадрид Барселона Карло Анчелотти Ла Лига Кубок Испании по футболу
Иван Зинченко Источник: Marca
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