Известный румынский специалист Мирча Луческу получил приглашение от российского «Зенита» посетить матч легенд.

Бывший тренер киевского «Динамо» и донецкого «Шахтера» отказался ехать на это мероприятие. Стоит отметить, что 79-летний румынский специалист возглавлял этот российский клуб в с 2016 по 2017 год.

В «Зените» длительное время работает предатель Украины Анатолий Тимощук, которого лишили спортивных наград из-за антиукраинской деятельности.

На клубном уровне последним местом работы Луческу было киевское «Динамо», где он работал с 2020 по 2023 год. Во главе украинского клуба специалист победил в чемпионате, Кубке и Суперкубке Украины. С 2024 года приступил к работе в сборной Румынии.

Ранее сообщалось, что бывший ассистент Луческу трудоустроился в тренерском штабе «Ювентуса».