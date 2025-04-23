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23 апреля 2025, 14:17 |
704
0

Команда Тимощука пригласила Луческу к себе. Что ответил румынский тренер?

Бывший наставник «Динамо» и «Шахтера» отказался ехать на матч легенд

23 апреля 2025, 14:17 |
704
0
Команда Тимощука пригласила Луческу к себе. Что ответил румынский тренер?
Getty Images/Global Images Ukraine. Мирча Луческу

Известный румынский специалист Мирча Луческу получил приглашение от российского «Зенита» посетить матч легенд.

Бывший тренер киевского «Динамо» и донецкого «Шахтера» отказался ехать на это мероприятие. Стоит отметить, что 79-летний румынский специалист возглавлял этот российский клуб в с 2016 по 2017 год.

В «Зените» длительное время работает предатель Украины Анатолий Тимощук, которого лишили спортивных наград из-за антиукраинской деятельности.

На клубном уровне последним местом работы Луческу было киевское «Динамо», где он работал с 2020 по 2023 год. Во главе украинского клуба специалист победил в чемпионате, Кубке и Суперкубке Украины. С 2024 года приступил к работе в сборной Румынии.

Ранее сообщалось, что бывший ассистент Луческу трудоустроился в тренерском штабе «Ювентуса».

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Зенит Санкт-Петербург Анатолий Тимощук Мирча Луческу Динамо Киев Шахтер Донецк
Николай Титюк
Николай Титюк Sport.ua
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