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Украина. Премьер лига
23 апреля 2025, 16:31 | Обновлено 23 апреля 2025, 16:34
78
0

Вингер Зари провел юбилейный матч на уровне УПЛ

Денис Антюх отыграл 100 матчей

23 апреля 2025, 16:31 | Обновлено 23 апреля 2025, 16:34
78
0
Вингер Зари провел юбилейный матч на уровне УПЛ
ФК Заря. Денис Антюх

27-летний вингер луганской «Зари» Денис Антюх отыграл юбилейный, 100-й матч, в Украинской Премьер-лиге.

Случилось это в матче 25-го тура УПЛ, когда коллектив из Луганска разгромно уступил «Кривбассу» со счетом 0:3.

Всего на уровне УПЛ Денис сыграл 66 матчей за «Зарю», 31 поединок за «Колос» и три игры за «Динамо».

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Денис Антюх чемпионат Украины по футболу Украинская Премьер-лига статистика Заря Луганск Кривбасс Кривой Рог
Андрей Витренко
Андрей Витренко Sport.ua
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