Вингер Зари провел юбилейный матч на уровне УПЛ

27-летний вингер луганской «Зари» Денис Антюх отыграл юбилейный, 100-й матч, в Украинской Премьер-лиге.

Случилось это в матче 25-го тура УПЛ, когда коллектив из Луганска разгромно уступил «Кривбассу» со счетом 0:3.

Всего на уровне УПЛ Денис сыграл 66 матчей за «Зарю», 31 поединок за «Колос» и три игры за «Динамо».