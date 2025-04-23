Украина. Премьер лига23 апреля 2025, 16:31 | Обновлено 23 апреля 2025, 16:34
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Вингер Зари провел юбилейный матч на уровне УПЛ
Денис Антюх отыграл 100 матчей
23 апреля 2025, 16:31 | Обновлено 23 апреля 2025, 16:34
78
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27-летний вингер луганской «Зари» Денис Антюх отыграл юбилейный, 100-й матч, в Украинской Премьер-лиге.
Случилось это в матче 25-го тура УПЛ, когда коллектив из Луганска разгромно уступил «Кривбассу» со счетом 0:3.
Всего на уровне УПЛ Денис сыграл 66 матчей за «Зарю», 31 поединок за «Колос» и три игры за «Динамо».
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