Перенес операцию. Капитан Кривбасса досрочно завершил сезон

Лидер и капитан «Кривбасса» Дмитрий Хомченовский больше не появится на футбольном поле в текущем сезоне-2024/25.

Как указала пресс-служба клуба, игрок получил травму колена на одной из командных тренировок. После диагностики Дмитрий был вынужден лечь под хирургический нож.

Пока неизвестно сколько времени продлится восстановление капитана.

В этом сезоне Хомченовский успел провести всего 11 матчей, но оформить результативное действие футболисту так и не удалось.