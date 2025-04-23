Украина. Премьер лига23 апреля 2025, 15:36 | Обновлено 23 апреля 2025, 15:43
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Перенес операцию. Капитан Кривбасса досрочно завершил сезон
Дмитрий Хомченовский выбыл на длительный срок
23 апреля 2025, 15:36 | Обновлено 23 апреля 2025, 15:43
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Лидер и капитан «Кривбасса» Дмитрий Хомченовский больше не появится на футбольном поле в текущем сезоне-2024/25.
Как указала пресс-служба клуба, игрок получил травму колена на одной из командных тренировок. После диагностики Дмитрий был вынужден лечь под хирургический нож.
Пока неизвестно сколько времени продлится восстановление капитана.
В этом сезоне Хомченовский успел провести всего 11 матчей, но оформить результативное действие футболисту так и не удалось.
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