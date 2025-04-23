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Украина. Премьер лига
23 апреля 2025, 15:36 | Обновлено 23 апреля 2025, 15:43
315
0

Перенес операцию. Капитан Кривбасса досрочно завершил сезон

Дмитрий Хомченовский выбыл на длительный срок

23 апреля 2025, 15:36 | Обновлено 23 апреля 2025, 15:43
315
0
Перенес операцию. Капитан Кривбасса досрочно завершил сезон
ФК Кривбасс. Дмитрий Хомченовский

Лидер и капитан «Кривбасса» Дмитрий Хомченовский больше не появится на футбольном поле в текущем сезоне-2024/25.

Как указала пресс-служба клуба, игрок получил травму колена на одной из командных тренировок. После диагностики Дмитрий был вынужден лечь под хирургический нож.

Пока неизвестно сколько времени продлится восстановление капитана.

В этом сезоне Хомченовский успел провести всего 11 матчей, но оформить результативное действие футболисту так и не удалось.

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Андрей Витренко Источник: ФК Кривбасс
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