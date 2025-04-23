Аншлаг. Проданы все билеты на полуфинал Кубка Украины Буковина – Динамо

В среду, 23 апреля, состоится полуфинальные матчи Кубка Украины-2024/25.

В одном из поединков перволиговая «Буковина» из Черновцов встретится с претендентом на золото УПЛ - киевским «Динамо».

Футбольное противостояние состоится во Львове на стадионе «Украина».

По информации пресс-службы «Буковины», на арене ожидается аншлаг, поскольку болельщики выкупили все 3200 билетов.

Матч начнется в 16:00 по киевскому времени. Победитель этой пары встретится в финале с триумфатором матча «Полесье» – «Шахтер».