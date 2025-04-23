Кубок Украины23 апреля 2025, 12:44 | Обновлено 23 апреля 2025, 12:47
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Аншлаг. Проданы все билеты на полуфинал Кубка Украины Буковина – Динамо
Местом проведения матча станет стадион «Украина» во Львове
23 апреля 2025, 12:44 | Обновлено 23 апреля 2025, 12:47
168
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В среду, 23 апреля, состоится полуфинальные матчи Кубка Украины-2024/25.
В одном из поединков перволиговая «Буковина» из Черновцов встретится с претендентом на золото УПЛ - киевским «Динамо».
Футбольное противостояние состоится во Львове на стадионе «Украина».
По информации пресс-службы «Буковины», на арене ожидается аншлаг, поскольку болельщики выкупили все 3200 билетов.
Матч начнется в 16:00 по киевскому времени. Победитель этой пары встретится в финале с триумфатором матча «Полесье» – «Шахтер».
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