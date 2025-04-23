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Италия
23 апреля 2025, 12:58 | Обновлено 23 апреля 2025, 13:02
180
0

Вне заявки. Малиновский не поможет Дженоа в матче с Лацио

Украинец пропустит поединок 33-го тура Серии А

23 апреля 2025, 12:58 | Обновлено 23 апреля 2025, 13:02
180
0
Вне заявки. Малиновский не поможет Дженоа в матче с Лацио
Getty Images/Global Images Ukraine. Руслан Малиновский

Украинский полузащитник «Дженоа» Руслан Малиновский не попал в заявку команды на грядущий матч 33-го тура Серии А против «Лацио».

Перенесенный поединок будет проведен на легендарном «Стадио Луиджи Феррарис» в Генуе.

Этот матч планировали провести 21 апреля, однако из-за смерти Папы Римского Франциска Серии А изменила дату игры.

К слову, Малиновский пропустит вторую игру «Дженоа» подряд. Причиной тому является повреждение.

Ранее сообщалось, что клубные врачи выявили, насколько серьезная травма у Руслана.

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Серия A Дженоа чемпионат Италии по футболу Лацио Руслан Малиновский травма заявка
Андрей Витренко
Андрей Витренко Sport.ua
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