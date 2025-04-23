Вне заявки. Малиновский не поможет Дженоа в матче с Лацио

Украинский полузащитник «Дженоа» Руслан Малиновский не попал в заявку команды на грядущий матч 33-го тура Серии А против «Лацио».

Перенесенный поединок будет проведен на легендарном «Стадио Луиджи Феррарис» в Генуе.

Этот матч планировали провести 21 апреля, однако из-за смерти Папы Римского Франциска Серии А изменила дату игры.

К слову, Малиновский пропустит вторую игру «Дженоа» подряд. Причиной тому является повреждение.

Ранее сообщалось, что клубные врачи выявили, насколько серьезная травма у Руслана.