Вне заявки. Малиновский не поможет Дженоа в матче с Лацио
Украинец пропустит поединок 33-го тура Серии А
Украинский полузащитник «Дженоа» Руслан Малиновский не попал в заявку команды на грядущий матч 33-го тура Серии А против «Лацио».
Перенесенный поединок будет проведен на легендарном «Стадио Луиджи Феррарис» в Генуе.
Этот матч планировали провести 21 апреля, однако из-за смерти Папы Римского Франциска Серии А изменила дату игры.
К слову, Малиновский пропустит вторую игру «Дженоа» подряд. Причиной тому является повреждение.
Ранее сообщалось, что клубные врачи выявили, насколько серьезная травма у Руслана.
La lista dei convocati per #GenoaLazio 📃 pic.twitter.com/TtKgitDqYG— Genoa CFC (@GenoaCFC) April 23, 2025
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