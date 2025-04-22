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Италия
22 апреля 2025, 12:04 | Обновлено 22 апреля 2025, 12:10
395
1

Отказываются играть. Клуб Серии А возмущен новой датой перенесенного матча

«Лацио» стремится почтить память Папы Римского

22 апреля 2025, 12:04 | Обновлено 22 апреля 2025, 12:10
395
1
Отказываются играть. Клуб Серии А возмущен новой датой перенесенного матча
Getty Images/Global Images Ukraine

Представители римского «Лацио» выразили собственное недовольство назначением перенесенных матчей 33-го тура Серии А на среду, 23 апреля.

Все четыре заключительных матча тура должны были состояться 21 апреля, однако из-за смерти Папы Римского Франциска итальянская лига решила перенести поединки.

Президент «Лацио» собрал экстренное совещание с Федерацией футбола Италии, на которые заявил, что его клуб не будет играть 23 апреля матч против «Дженоа».

Причиной такого решения стало то, что «Лацио» желает попасть на церемонию похорон Папы Римского Франциска в Ватикане, которая состоится именно 23 апреля.

Кроме того, президент римского клуба обижен на тот факт, что Серии А определила новую дату матчей без согласования со всеми клубами.

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Лацио чемпионат Италии по футболу Серия A Дженоа перенос матчей
Андрей Витренко Источник: Football-Italia
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Пишуть, що прощання відбудеться 26 , а не 23.
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