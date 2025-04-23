Виталий КОЛЬЦОВ: «Настроены дать бой Динамо»

В полуфинальном матче Кубка Украины в среду, 23 апреля, сыграют «Буковина» и киевское «Динамо». Полузащитник «Буковины» Виталий Кольцов рассказал о подготовке команды к ответственному поединку.

«Мы спокойно готовимся к кубковому поединку, все в обычном режиме. Настроение хорошее, положительное. Настроены дать бой «Динамо». Все мы знаем, какие квалифицированные игроки защищают цвета киевского клуба. Особо хочется выделить таких индивидуально сильных футболистов как Андрей Ярмоленко, Виталий Буяльский, Николай Шапаренко, Владислав Ванат. Это лидеры команды, которые за счет своих индивидуальных действий могут решить судьбу матча. Отмечу также, что динамовцы демонстрируют хорошую контратакующую игру, они очень быстро выбегают в атаки. Готовимся к тяжелому матчу.

«Буковина» уже добилась невероятного результата, ведь впервые в истории пробилась в четверку сильнейших команд Кубка Украины. Но мы не хотим останавливаться на достигнутом. Даже не представляю, какой в ​​Черновцах будет праздник, если мы выйдем в финал. Это было бы историческое событие для буковинского края! Сейчас все наши мысли направлены на подготовку к важному поединку. Никаких изменений в тренировочном процессе нет, готовимся как к обычному матчу чемпионата. У нас сейчас очень плотный игровой график. Только в субботу мы сыграли с «Полтавой», а кубковый матч – уже в среду. Здесь особенно ничего не изменишь и не придумаешь чего-нибудь нового в тренировочном процессе. Все мы понимаем, какой важный матч нас ожидает, но не могу сказать, что кто-то психологически не готов. Продолжаем готовиться к кубковому поединку. Очень хочется своей игрой порадовать родных болельщиков! Черновчане, ожидаем вашу горячую поддержку во Львове!»